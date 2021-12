Milutin Pankrac (FlipFlap): Nakon ugradbenih ormara tržište planira osvojiti sa sklopivim krevetima

Bez obzira što je Milutin Pankrac bio od 1997. godine vlasnik brenda Eduro poznatog po ugradbenim ormarima, prije sedam godina odlučio je pokrenuti u Daruvaru i tvrtku FlipFlap za sklopive krevete s pripadajućom internetskom trgovinom. Prije dvije godine, pak, podaje Eduro ulagaču koji je odlučio dalje razvijati i unaprijediti brend, a Pankrac se potpuno posvećuje FlipFlapu, pa krajem prošle godine, unatoč koronakrizi, otvara prodajni salon za sklopive krevete u Vlaškoj ulici u Zagrebu.

Pankrac ističe da su kod nas sklopivi kreveti novost na tržištu, ali su primamljivi zbog sve veće cijene stanova te manjih spavaćih soba. Njegov izračun je jasan – klasični bračni krevet zauzima oko 3,5 četvornih metara prostora, dok je sklopivi krevet većinu dana zatvoren i zauzima tek 0,5 četvornih metara. Uz to kada se pomnoži razlika dobivenog prostora s cijenom četvornih metara stana, apartmana ili kuće te se odbije cijena kreveta od oko, recimo, 9500 kuna, tvrdi da se jasno vidi o kolikim se uštedama doista radi.

Početak od nule

FlipFlap je tako osigurao lager mehanizama za bračne i jednostruke krevete koji se mogu otvarati uspravno ili vodoravno. Uz izradu sklopivih kreveta kao temelja poslovanja, izrađuju i ormare i police iznad i oko kreveta, sklopive stolove te sklopive sofe koje se postavljaju ispred kreveta. Pankrac kaže da ponuda nije nikakav problem, jer se kod njih sve potrebno može naći, ali pitanje je potražnja zbog malog tržišta. Traženi su ipak najviše sklopivi kreveti i to jednostruki od 5.690 do 7.990 kuna, a bračni od 5.900 do 10.390 kuna s PDV-om, ovisno o načinu otvaranja i veličini. Također, nude drugim stolarima prodaju mehanizama za sklopive krevete.

– Kada se postavi sklopivi krevet između ormarića ili polica za knjige, svakom je iznenađujuće koliko je krevet neprimjetan i stopljen s okolinom. Strankama omogućujemo i nestandardne mjere kreveta, no tada se mora malo duže čekati na isporuku jer se mora posebno izraditi mehanizam za traženi krevet. Ima posebnih zahtjeva i oko dostave, postavljanja i uzoraka tkanina, pa se trudimo i u tim slučajevima prilagoditi. Za sada supruga arhitektica Pavla radi sa mnom u tvrtki i nadam se da ćemo izdržati ova vremena i stvoriti prepoznatljiv brend na tržištu. Tko zna, možda jednog dana i jedna od kćeri osjeti želju, pa nastavi ovaj posao. Tada ćemo postati prava obiteljska tvrtka. I s FlipFlapom smo krenuli od nule, isto kao i s prethodnom tvrtkom, iako je put duži, ali je i manje rizičan, zbog visokih kamata koje nisu na strani poduzetnika. Sada smo prisutni samo na domaćem tržištu i često dobivamo narudžbe naših ljudi na radu u Europskoj uniji koji onda sami voze i postavljaju krevet u inozemstvu zbog velike razlike u cijeni sklopivih kreveta. Domaće tvrtke nam proizvode krevete, tvrtke za ugradnju namještaja, postavljaju naš namještaj, dok ga mi dizajniramo i omogućujemo lager program mehanizama za sklopive krevete. Sada smo se zbog stanja na tržištu morali prilagoditi i smanjiti troškove, primjerice, skladištenja repromaterijala ili davanja usluga montaže kooperantima – navodi Pankrac.

Kriza zaustavila preuređenja

Prijelomna godina FlipFlapu je bila 2020. kada se zbog krize pojavilo dosta slobodnih poslovnih prostora, pa je Pankrac iskoristio ponudu i u središtu Zagreba otvorio salon. Za salon se odlučio stoga što je ovu vrstu proizvoda kod nas je teško prodavati samo putem internetske trgovine jer ljudi nisu navikli na proizvod, pa žele isprobati krevet ili sami odabrati boje. Za proizvodnju sklopivih se odlučio stoga što rješavaju problem smještanja kreveta u životni prostor i omogućuju zdravo spavanje s pravim madracem za razliku od mnogih kauča na razvlačenje koji se rade samo sa spužvama.

– Još uvijek se probijamo i preživljavamo. Tvrdoglavi smo i naviknuti raditi pod pritiskom, ali imamo proizvod koji za sada nema puno konkurencije i nadamo se da ćemo nakon par godina izgraditi prepoznatljivi brend. Potrebna je još određena količina kupaca, preporuka, povjerenja u nas i proizvod. Zahtjevno nam je kada imamo narudžbu za veće sustave poput hotelijera kada nakon ugradnje sklopivih kreveta treba čekati 60 dana na plaćanje jer je takav sustav poslovanja. Ali prebrodili smo i to. S radom smo stali jedino na početku krize kada je bilo potpuno zaključavanje.

Kasnije smo normalno radili poštujući zakonsku regulativu. Zbog koronakrize smanjena je potrošnja i manje ljudi ulaže u preuređenje. Na početku krize pošto su ljudi više bili kod kuće, krenuli su preuređivati prostore, ali budući da ova kriza traje duže nego je itko mislio, potrošači su oprezniji. Zbog neizvjesnosti što će donijeti sutra, kupci se ne odlučuju toliko na ulaganja u životne prostore. No, idemo naprijed, malo po malo. Prednost FlipFlapa je specijalizirana proizvodnja, pa iako ima dosta stolarskih tvrtki i obrta s bogatom ponudom proizvoda, naš proizvod je manje zastupljen na tržištu. Nadalje, planiramo daljnje zapošljavanje i povećanje proizvodnje. Smatram da vrijeme radi za nas s povećanjem isporučenih kreveta i preporuka stranaka kojima smo izradili sklopive krevete – očekuje Pankrac.

Stalna je samo kriza

U 2019. uprihodili su 600 tisuća kuna, prošle godine 400 tisuća, a ove godine su rezultati bolji nego prije zbog otvaranja trgovine u Zagrebu. Nisu koristili poticaje jer se ne žele zaduživati. FlipFlapu nedostaje radne snage i to stolara, što za sada rješava uz pomoć kooperantskih tvrtki koje se bave i uslugama postavljanja stolarije. S obzirom da se radi o mikropoduzetniku, isplaćuje se najniža plaća jer je sve usmjereno na preživljavanje i razvoj tvrtke.

– U razvijanju tvrtke najviše se oslanjam na 23 godina iskustva u proizvodnji namještaja, a najveća prepreka su nam previsoki nameti koji utječu na daljnji razvoj tvrtke. Kada se stave brojke na papir mi kao poduzetnici imamo najmanje od svog rada. Potrebno je stoga olakšati poslovanje mikropoduzetnicima jer su oni pokretači gospodarstva. Nismo riješili taj problem jer je to stvar političke volje, a trebalo bi svakako smanjiti PDV, smanjiti porez na dobit kod reinvestiranja dobiti, ukinuti parafiskalne namete. Ali onda opet, iznenadio bih se kada ne bi bilo krize! Kao i ostalim kolegama u poduzetništvu, tako i meni od 1997. kada sam krenuo u privatni sektor, svako malo dolazi neka kriza – rekao je Pankrac.