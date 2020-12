Mindsmiths nastavlja digitalizirati zdravstvo: Testirali smo ljubaznu virtualnu asistenticu Megi

Nakon digitalnog asistenta Andrije hrvatski startup Mindsmiths predstavio je u utorak Megi, emocionalno inteligentnu digitalnu asistenticu koju pogoni umjetna inteligencija (AI). 'Ljubaznu' Megi tijekom godine dana testiralo je više od sedamdeset ljudi koji se u Poliklinici Magdalena i Domu zdravlja Zagreb – centar liječe od povišenog tlaka.

Hipertenzija je kronična bolest od koje pati 31 posto odrasle populacije u Hrvatskoj i, nažalost, primjer je utjecaja manjkavost zdravstvenog sustava koji se bori s manjkom kadra, listama čekanja i dovodi do toga da pacijenti prekasno dolaze liječniku. Svega 1 na 25 osoba ima hipertenziju pod kontrolu, ispričao je Mislav Malenica, osnivač i izvršni direktor Mindsmithsa.Nedavno smo s njime imali ekskluzivan intervju, pročitajte što je rekao.

- Budući da su kronični bolesnici po trideset, neki i po pedeset i više godina svakodnevno bolesni i nemaju cijelo vrijeme liječnika uz sebe, shvatili smo da je to jedno od prvih mjesta gdje bi AI trebao biti primijenjen. Mogu razumjeti da najbolja medicinska oprema nije dostupna svima na svijetu, ali da nije dostupan najbolji savjet, na to ne možemo pristati – objasnio je Malenica motivaciju za nastanak digitalnog rješenja koje oživotvoruje koncept liječenja na daljinu.

No, da predstavimo Megi riječima njezinih tvoraca: Ona je digitalni mozak modeliran na znanju stručnjaka, primarno kardiologa te medicinskih sestara iz područja kardiologije. Za njezin inicijalni razvoj bilo je potrebno šest mjeseci prije nego je stavljena u direktan kontakt s pacijentima i liječnicima.

Ključ skalabilnosti zdravstva

Nina Šesto, direktorica digitalnog zdravstva u klinici za kardiovaskularne bolesti Magdalena, pozdravila je koncept univerzalno dostupnog zdravstva koje će do osobitog izražaja doći u godinama koje dolaze jer populacija Europe stari i za očekivati je da će biti sve više kroničnih bolesti.

– Umjetna inteligencija je ključ skalabilnosti zdravstva. Kad ona nauči riješiti problem, može ga riješiti na tisuće mjesta istovremeno, što znači veliko rasterećenje zdravstva – naglasila je Šesto.

Kvalitetnije zdravstvo

Na virtualnoj prezentaciji istaknuto je da liječnički pregled u prosjeku traje 22 minute, od toga 15 odlazi na prikupljanje informacija. Budući da Megi revno svakodnevno prikuplja informacije, štedi liječniku 11 minuta.

- Liječnik može vidjeti kompletno stanje pacijenta prije nego što on uopće uđe u ordinaciju i mogu se posvetiti kvalitetnom razgovoru s pacijentom, ali dobiva i više vremena za druge pacijente. Također, razina razumijevanja vlastite bolesti se kod pacijenata drastično poboljšava što dovodi i do odgovornijeg ponašanja – navodi Malenica. Ističe još jednu prednost liječenja uz pomoć Megi. Vrijeme potrebno za podešavanje terapije može se skratiti sa šest mjeseci na tri tjedna i liječnik ima uvid u egzaktne podatke o djelovanju novih lijekova, a ne mora se oslanjati na sjećanje pacijenta kakav mu je tlak bio ujutro i navečer tijekom proteklih mjeseci. Revolucionarno je i to što se kronični pacijenti uz pomoć AI-ja mogu puno kvalitetnije zbrinuti no što je to slučaj kada svakih šest mjeseci odlaze na preglede i kontrole.