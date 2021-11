Mindsmiths osigurao 1,2 milijuna eura vrijednu ‘seed‘ investiciju od Feelsgood investicijskog fonda

Hrvatski AI startup Mindsmiths primio je seed investiciju u iznosu od 1,2 milijuna eura od Feelsgood investicijskog fonda koji ulaže u tvrtke s dokazanim, pozitivnim društvenim učinkom. Mindsmiths će zahvaljujući ovoj investiciji nastaviti daljnji razvoj i širenje svoje AI platforme.

Mindsmiths je pionir u području autonomnih sustava podrške (engl. Autonomous Support System - ASS). Spajanjem na njihovu platformu digitalni sustavi postaju autonomni te potom mogu samostalno donositi odluke i biti proaktivni u odnosu s korisnikom.

– Kada vam vaš liječnik, banka, telekom ili obrazovna institucija proaktivno ponudi rješenje za problem koji su identificirali, postoji velika mogućnost da je tu opciju omogućio autonomni sustav podrške baziran na Mindsmiths platformi. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, organizacije mogu svojim korisnicima ponuditi pametno rješenje u pravi trenutak – pojasnio je Mislav Malenica, osnivač i direktor tvrtke Mindsmiths.

Malenica je na predstavljanju investicije u srijedu rekao da je Mindsmithsu kao startupu važno brzo rasti, no da im profit nije glavni cilj, već da stvaranjem svojih autonomnih sustava žele pomoći podići kvalitetu života ljudi, odnosno imati pozitivan društveni utjecaj. Zbog toga im je važno i da rade s klijentima kojima će te sustave koristiti na pozitivan način, a upravo su se zato povezali s Feelsgood rizičnim investicijskim fondom orijentiranim na društveni utjecaj. Ovu će seed investiciju, objasnio je Malenica, iskoristiti da istraže kako da brzo rastu.

U Mindsmithsu osim inženjera za umjetnu inteligenciju rade i humanistički stručnjaci čija je zadaća sustavno pomicanje granica mogućeg kad su u pitanju odnosi čovjeka i stroja. Sociolozi, psiholozi i stručnjaci za modeliranje ljudskog ponašanja omogućuju da umjetno inteligentni sustavi građeni na Mindsmiths platformi pokazuju sposobnost razumijevanja potreba korisnika te pružanja emocionalne podrške u izazovnim situacijama.

Malenica ističe kako je ova investicija važan korak za demokratizaciju pristupa ovako važnoj tehnologiji.

– Autonomija strojeva sljedeća je velika stvar koja će otključati nevjerojatan potencijal za povećanje kvalitete života svuda u svijetu. Mi, Mindsmiths, tu smo da to ostvarimo. Svjesni smo da takvu veliku moć treba pratiti još veća odgovornost. Zato smo predani UN-ovim ciljevima održivog razvoja i vodimo se načelima razvoja pouzdane umjetne inteligencije – rekao je Malenica dodajući da je učinak koji autonomija može imati na živote ljudi velik, a njima je želja da se njihovi autonomni sustavi podrške mogu koristiti u širokoj primjeni.

Mindsmithsov potencijal prepoznao je i Feelsgood, investicijski fond rizičnog kapitala. Riječ je o prvom VC fondu u potpunosti razvijenom u Hrvatskoj, a dodatna posebnost proizlazi i što prilikom investiranja u kompanije, osim velikog potencijala povrata na investiciju, očekuje i ispunjavanje ciljeva održivog razvoja te stvaranje pozitivnih društvenih promjena.

– Feelsgood je prvi hrvatski fond rizičnog kapitala za investiranje s društvenim učinkom. Ponosni smo što smo investirali u startup poput Mindsmithsa. Mindsmiths nas je oduševio svojim pristupom, ocijenili smo da ima visoki potencijal rasta i da je posvećen postizanju pozitivnog društvenog učinka. Budući da stvara tehnologiju koja omogućuje demokratizaciju znanja, očekujemo da će uz profit ostvarivati povećanje kvalitete života velikog broja ljudi – zaključila je Renata Brkić, partnerica i članica investicijskog odbora Feelsgooda.

– Svaku se tehnologiju može zloupotrijebiti. Naša posvećenost postizanju društvenog učinka jest u razlici između STEM-a i STEAMa-a. STEM je u modi, ali dobio je to slovo A kao art, a to je intervencija čovjeka u umjetničkom i kontroling smislu. Rekla bih u kooperativnom smislu čovjeka i stroja. Mindsmiths nam je bio željena tvrtka jer tamo ne rade samo IT-jevci nego i drugi stručnjaci društvenih sfera – psiholozi, sociolozi itd. To mora ići zajedno ruku pod ruku – objasnila je Brkić te naglasila da uz mjerenje KPI-ja, odnosno društvenog učinka, mogu procijeniti tvrtke i njihovu dugoročnu održivost, što je njima važno, a i zbog čega su odabrali Mindsmiths.

Na Mindsmiths platformi do sada su stvarani autonomni sustavi podrške u različitim industrijama, od pružanja zdravstvene skrbi kroničnim pacijentima do pružanja financijskih savjeta potrošačima u bankarskom sektoru. Upravo taj odnos čovjeka i stroja kao okosnica sljedećeg stupnja interakcije s umjetnom inteligencijom motivirala je Davora Bruketu, najpoznatijeg i međunarodno nagrađivanog hrvatskog kreativca da investira u Mindsmiths zajedno s nekolicinom pojedinaca u prethodnoj angel rundi.

U Mindsmithsu kažu kako platformu žele učiniti dostupnu svima koji na njoj žele graditi rješenja s pozitivnim društvenim učinkom. Kako bi osigurali da je tako nešto moguće i ostvariti, tehničkim savjetima im pomaže i Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa.