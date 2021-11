Mindsmiths osvojio globalnu nagradu za odgovornu primjenu umjetne inteligencije

Hrvatski AI startup Mindsmiths dobitnik je globalne nagrade Top of AI Startups koju organizacija Alliance for Responsible AI dodjeljuje projektima koji odgovorno primjenjuju umjetnu inteligenciju. Domaći startup je sa svojom AI platformom prepoznat kao najbolji u konkurenciji 17 projekata iz preko 10 zemalja.

Mindsmiths AI platforma omogućuje stvaranje autonomnih sustava podrške (engl. Autonomous Support System - ASS) koji svoju odgovornu primjenu nalaze u nizu industrija, od zdravstvene skrbi za kronične pacijente do financijskih savjeta klijentima u bankarskom sektoru. Kako bi osigurali odgovornu primjenu AI-ja, u Mindsmithsu se vode UN-ovim ciljevima održivog razvoja i načelima razvoja pouzdane umjetne inteligencije.

- Smatramo da je umjetna inteligencija alat koji mora biti korišten za ljudsko dobro. Iako postoje prijetnje povezane s umjetnom inteligencijom, uvjereni smo u to da ova tehnologija mora biti u službi ljudi. Zbog toga smo pokrenuli natjecanje koje će svake godine prepoznati i nagraditi startupe koji rade na projektima za dobrobit društva u cjelini - istaknuo je Juan Ignacio Rouyet, predsjednik organizacije We The Humans.

Na drugom mjestu našao se startup iz Rusije i UAE-a Life Peak. Riječ je o digitalnom sustavu koji omogućuje online praćenje i predviđanje opasnog psihofizičkog stanja za pojedince. Top tri zatvara španjolsko rješenje Insikt koje radi na razvoju AI modela koji omogućuju organizacijama da prikupe obavještajne podatke o online aktivnostima direktno povezanima s terorizmom, govorom mržnje, ekstremizmom, radikalizacijom ili trgovinom ljudima.

Alliance for Responsible AI organizacija je koja broji nekoliko europskih udruženja koja zajednički podržavaju razvoj sigurne, pouzdane i inkluzivne primjene tehnologije umjetne inteligencije. Cilj organizacije je, između ostalog, otvoriti diskusiju s javnim institucijama i tijelima u Europi kako bi se osiguralo da umjetna inteligencija bude uključiva, te u svojem razvoju ne izostavlja nijednog pojedinca ili skupinu.

Kako bi promovirali pouzdana AI rješenja, u organizaciji Alliance for Responsible AI osnovali su nagradu Top of AI Startups čija je svrha dati prepoznatljivost inicijativama na području umjetne inteligencije koje slijede Etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju Europske komisije.

Članice organizacije su We The Humans, Global AI Ethics Institute, Beyond the Horizon i Futurous.