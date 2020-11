Ministar Božinović najavio novi set strogih mjera koje će trajati do Božića

- Sutra će Stožer pripremiti novi set mjera s kojima ćemo upoznati župane i vrijedit će negdje do Božića. Radi se o oštrijim mjerama, neki misle da su ove mjere dostatne, ali brojevi ne padaju i idemo s novim mjerama imajući u vidu da je ovo duga bitka - izjavio je Božinović nakon sastanka u Vladi sa županima od kojih se htjelo čuti procjenu stanja i poteza u idućim danima.

Mjere usmjerene na ugostiteljstvo, kulturu, obrazovanje

Božinović je rekao da će nove mjere biti usmjerene na pojedine segmente gospodarstva, prije svega ugostiteljstvo, ali i na druge resore, poput kulture i dijela obrazovanja.

- Donosimo mjere koje su s jedne strane za zaštitu života ljudi, a s druge strane moramo razmišljati i o tome da se ekonomski preživi i koliko zatvaranja mogu imati negativni utjecaj na mentalno stanje nacije - kazao je.

- Draft mjera će biti pripremljen za uži kabinet Vlade, a bit će dan na uvid i županima, vidjet ćemo njihove reakcije i onda ćemo donijeti odluku koja će stupiti na snagu vjerojatno do kraja tjedna - najavio je.

Ponovio je da treba pronaći ravnotežu u racionalnom opsegu mjera.

- Virus se ponaša tako da ako dođe do popuštanja mjera on se razmaše. Nije odmah bio plan ići u najstrože mjere već ih postupno pooštravati - pojasnio je i naglasio da će u drugom valu epidemije to će biti najstrože mjere sa ciljem da se zaustavi širenje virusa, da zdravstveni sustav ne bude preopterećen i da svi pacijenti, ne samo oboljeli od covida-19, dobiju zdravstvenu skrb.

Poručio je da treba učini sve, kada u Hrvatsku dođe cjepivo protiv COVIDa-19, da se cijepi što veći broj građana jer za zaustavljanje epidemije nužno je procijepiti 70 posto odrasle populacije.

- Po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti postoje cjepiva koja su obvezna. Da bi cjepivo zaustavilo epidemiju trebalo bi biti procijepljeno 70 posto ljudi, vodit ćemo računa da se to dogodi - odgovorio je na pitanje hoće li cijepljenje protiv covida biti obvezno, o čemu je, potvrdio je, bilo govora i na jučerašnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Dodao je da će u to trebati uložiti i dodatne napore u komunikaciji s građanima, a nada se i podršci medija kako bi se ostvario taj cilj.

Neće biti klasičnog lockdowna kao u prvom valu

Božinović je ustvrdio da uvođenje policijskog sata nikad nije bilo opcija te da sigurno neće biti klasičnog lockdowna (zatvaranja), poput onog u prvom valu koronavirusa. No, nastavit će se policijske kontrole po klubovima.

- Dobivam izvješća i naravno da potičem takav rad, kad je u pitanju sankcioniranje svih ponašanja koja su rizična u vrijeme epidemije - rekao je.

Ne slaže se s ocjenom da je uvođenje novih strožih mjera dokaz poraza dosadašnjih aktivnosti Stožera u borbi protiv koronavirusa, a kao potvrdu navodi i činjenicu da 'velikih pomaka' nema ni u zemljama koje su uvele stroge mjere slične klasičnom zatvaranju.

- Moramo imati u vidu činjenicu da su u ovom trenutku, prema nalazima epidemiologa, zapravo ta mala, zatvorena okupljanja, obiteljska druženja i slično, možda i najčešći izvor zaraze i brzine širenja virusa - istaknuo je Božinović.