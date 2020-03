Ministar Horvat: Nema mjesta panici, ali pripremamo mjere pomoći za poduzetnike

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat najavio je u srijedu da će Vlada vrlo brzo izaći s prijedlogom mjera pomoći poduzetnicima koji trpe štete zbog koronavirusa te izjavio da se u prva dva mjeseca bilježi pad gospodarske aktivnosti, ali nema mjesta panici. Horvat je rekao kako su u ovom trenutku na njegovom stolu se nalaze mjere koje između ostalog predlažu ministri gospodarstva Francuske, Njemačke i Austrije.

"Mi ćemo tijekom dana napraviti jednu široku međuresornu skupinu, proanalizirati sve te mjere. Imamo mi i svojih ideja i ja sam siguran da će hrvatska Vlada, neću reći za dan-dva, ali vrlo brzo izaći sa svojim prijedlogom mjera kako pomoći hrvatskim poduzetnicima", rekao je odgovarajući na novinarske upite prije sjednice užeg kabineta Vlade. Horvat nije želio otkriti o kojima je mjerama riječ.

"Strpiti ćete se, zajedno s nama u ministarstvu, još koji dan i ovako kao danas izići ću pred hrvatsku javnost i poduzetnike i predložiti sve ono što ću predložiti i premijeru", najavio je. Kazao je da se u ovom trenutku zbrajaju posljedice prva dva ovogodišnja mjeseca.

"Brojke su osjetne i pad gospodarske aktivnosti na području Hrvatske, izvoz i uvoz. Nema nikakvog mjesta panici, sustav funkcionira, imamo dojam da držimo stvari pod kontrolom, no da će posljedica biti biti će", kaže Horvat, ponovivši da, iako je zabrinut, mjesta panici nema. Napominje da se prati situacija na relaciji Hrvatske s Kinom, kao i s deset najvećih gospodarskih partnera.

"Svi su parametri djelomično umanjeni, postotni udio prema Kini je dosta velik, no nas to u velikoj mjeri ne brine", izjavio je Horvat. Kaže da su u pojedinim gospodarstvima ovakve krizne situacije predstavljale i dobre prilike.

"Ako je ovo dobra prilika da mi jedan veliki dio uvoza kapacitiramo vlastitom domaćom proizvodnjom, prvenstveno u segmentu proizvodnje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, ja to pozdravljam", poručio je Horvat.

Upitan koliki teret će predstavljati činjenica da su lani zbog dobrih gospodarskih brojki mnogi tražili povećanje plaća, Horvat je ponovio da segment povećanje rashoda iz proračuna mora biti transparentan u smislu da ga prati dinamika i volumen punjenja proračuna. Kaže da ne tvrdi da će ono što je u obliku materijalnih prava davano određenim sektorima doći u jednom trenutku na naplatu, ali i da se, ako dođe do pada prihoda proračuna i smanjenja gospodarske aktivnosti, nada da će svi oni koji su tražili povećanje plaća biti svjesni mogućnosti proračuna.

"Pa da isto tako kada nastupi i smanjenje gospodarske aktivnosti, ne prijeporom Vlade, sami budu svjesni da se neke stvari opet moraju smanjivati", rekao je Horvat. Na pitanja novinara oko utjecaja drastičnog pada cijena nafte, kao i postoji li strah od recesije u Hrvatskoj, Horvat je ustvrdio da smo zadnjih dana svjedoci raznih špekulacija oko cijena energenata. Utjecaja i turbulencija na europskom i svjetskom tržištu energenata će biti i toga smo, kaže, svjesni.

"U ovom trenutku maloprodajna cijena naftnih derivata pada, no to ne znači da će to biti kontinuitet ili trend", rekao je Horvat.

No, poručuje da on i ministar financija Zdravko Marić imaju rezervne varijante kojima se mogu djelomično ublažiti turbulentna kretanja cijena energenata, no nažalost ih se ne može u potpunosti spriječiti.