Ministarstvo turizma: Turistička sezona mogla bi krenuti 1. lipnja

Dogovaraju se epidemiološke mjere za ugostitelje, hotelijere i privatni smještaj kako bi tuistička sezona mogla početi 1. lipnja, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Ovaj tjedan ugostitelji, hotelijeri i predstavnici udruga privatnog smještaja održavat će videosastanke s Ministarstvom turizma i Nacionalnim stožerom civilne zaštite oko epidemioloških mjera koje će im se propisati, a cilj je, kažu sugovornici iz resornog ministarstva, da turistička sezona, barem djelomično, u Hrvatskoj počne 1. lipnja, najkasnije 15. lipnja, donosi dnevnik.

Ugostitelji su već upozorili da restorane, barove i kafiće neće ni otvoriti 11. svibnja budu li ti uvjeti prestrogi, budu li morali imati velike razmake među stolovima i ugrađivati pleksiglase, jer će samo gomilati gubitke, s obzirom na to da će moći raditi samo nekoliko stolova na terasama.

Zato je Ceh ugostitelja i turističkih radnika Hrvatske obrtničke komore tražio da im se dopusti otvaranje i unutarnjih prostora, prema uzoru na Austriju. Tamo je dopušten rad kafića i restorana od 15. svibnja i to unutarnjih prostora, gdje razmak između stolova treba biti dva metra, a na terasama jedan metar, dok za jednim stolom mogu biti četiri odrasle osobe plus djeca. Radno vrijeme odredili su od 6 do 23 sata.

No, prema informacijama kojima raspolaže Jutarnji list, najvjerojatnije će se za početak ići samo s terasama, kako je i definirano Vladinim zaključkom o postupnoj reaktivaciji gospodarstva, a ovisno o epidemiološkoj situaciji do kraja svibnja, razmatrat će se otvaranje i unutarnjih prostora. No, to ne znači da se već sada ne razmišlja i o dopuštanju rada u unutarnjim prostorima tamo gdje sada postoje veći kapaciteti.

Ministar turizma Gari Cappelli potvrđuje da će se ovaj tjedan održavati sastanci s resornim udrugama, a trebali bi se nastaviti i razgovori s ministrima nama bližih država, iz kojih bi turisti mogli preko koridora dolaziti u Hrvatsku, donosi Jutarnji list.