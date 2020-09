Ministrica Tramišak: Priprema se poziv za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje

Višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) za razdoblje od 2021. do 2027. Hrvatska dobiva 12,6 milijardi eura, a iz interventnog programa Next Generation EU namijenjeno joj je 9,4 milijarde eura. Najveći dio tog iznosa povlačit će se iz Fonda za oporavak i otpornost - 8,3 milijarde eura (6,9 milijarde eura bespovratnih sredstava i 2,35 milijardi eura u zajmovima). Program ReactEU vrijedan je do 800 milijuna eura, a 300 milijuna bit će dostupno kroz Fond za pravednu tranziciju.