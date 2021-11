Miodrag Kostić s preuzimanjem Sberbankovih podružnica ne ulazi u vlasništvo Fortenove

Hoće li Miodrag Kostić, vlasnik MK Grupe, jedne od najvećih kompanija u Srbiji, posredno, preuzimanjem poslovanja Sberbanka u pet zemalja regije, krenuti u preuzimanje Fortenove? Nikad ne reci nikad, no, (zasad) je službeni odgovor - ne.

- Udjeli u Fortenovi nisu dio ove transakcije - kratko je Lideru odgovorila Linda Michalech, šefica korporativnih komunikacija u Sberbank Europe, na naš upit jesu li, i u kojoj mjeri, podružnice Sberbanka u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Sloveniji i Mađarskoj sudjelovale u kreditiranju društava iz sastava bivšeg Agrokora, odnosno, je li u postupku predstečajne nagodbe za Agrokor u 2018. godini iz eventualnog kreditiranja proizšča posljedica stjecanja vlasničkih udjela neke od tih podružnica u Fortenovi, kao pravnom sljedniku Agrokora. Ili kraće, je li MK Grupa kupnjom Sberbankovih podružnica u regiji ujedno stekla i vlasnički udjel u Fortenovi.

To smo pitanje prvo postavili MK Grupi, no tamo su nas, s obrazloženjem da to nije pitanje za njih, ljubazno usmjerili na Sberbank Europe.

Šturi odgovor kojeg smo dobili od europske filijale najveće ruske banke, međutim, može se tumačiti i dvoznačno. Jedno je tvrdnja da udjeli u Fortenovi nisu dio ove transakcije, drugo je pitanje jesu li udjeli u Fortenovi predmet neke druge transakcije između MK Grupe i Sberbanka. Ovo će zasad ipak ostati samo u sferi nagađanja.

Ono što je definitivno poznato jest da je MK Grupa vrlo ozbiljno krenula u 'bildanje' svog bankarskog biznisa i njegovo širenje iz Srbije u regiju i na područje Europske unije. Prije nekoliko godina Kostićeva je AIK Banka preuzela slovensku Gorenjsku banku iz Kranja, čime je već ušla na područje EU-a. Nova bankarska akvizicija bila je najavljivana već neko vrijeme, govorili su da će njome izaći šire u regiju, jedino nisu otkrivali da se radi o šest podružnica Sberbanka u pet zemalja, od kojih su tri u Uniji.

Nakon što preuzimanje bude okončano, vrijednost ukupne aktive Kostićeve bankarske divizije bit će veća od 11 milijardi eura.