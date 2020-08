Mirakul Edukacijski centar pokreće nove ekskluzivne edukacijske programe   

Turbulentno okruženje u kojemu živimo, sveprisutna digitalizacija i potreba za što bržom reakcijom utjecale su na sve sfere poslovanja pa tako i na tržište poslovne edukacije. Svi lideri na tržištu poslovne edukacije itekako znaju da moraju biti fleksibilni, kontinuirano osluškivati i pratiti potrebe tržišta i svojih klijenata te u skladu s time nadograđivati ponudu novim aktualnim programima kao i novim vrhunskim predavačima koji će svojim stručnim znanjima i iskustvima omogućiti polaznicima stjecanje najsuvremenijih znanja te razvoj potrebnih kompetencija za raznolika poslovna područja. Mirakul Edukacijski centar , iako jedan od pionira na tržištu poslovne edukacije, svoju lidersku poziciju i dalje održava upravo kroz kontinuirano obogaćivanje ponude.

Prateći najnovije svjetske i tehnološke trendove u poslovnom obrazovanju, Mirakul Edukacijski centar razvio je brojne, potpuno nove, edukacijske programe koje će prvi put predstaviti u jesen 2020. godine.

U trenutnoj globalnoj situaciji uvelike se promijenila i radna okolina. Promjene koje se događaju izrazito utječu na kvalitetu rada, a adekvatno upravljanje ljudskim potencijalima postalo je važnije nego ikada. Organizacije se pokušavaju diferencirati od konkurencije upravo putem svojih zaposlenika, njihovih znanja, vještina i ideja, a zadržati motivirane i angažirane zaposlenike te talente koji stvaraju inovativne prednosti postali su prioritet organizacija. Iza Mirakula je 14 generacija zadovoljnih polaznika HR Akademije, a dosadašnja ponuda edukacije iz područja upravljanja ljudskim potencijalima obogaćena je s dva nova atraktivna programa HR Excellence Training i HR Training for Performance Excellence – ONLINE . HR Excellence Training osmišljen je kroz 4 redovna modula tijekom kojih će polaznici usvojiti suvremene metode i tehnike za kreiranje efikasnog onboarding procesa te formiranje organizacije koja će predstavljati inkubator pozitivnog zaposleničkog iskustva. Vodeće hrvatske HR-ovke kroz praktične i dinamične treninge prenijet će polaznicima svoje bogato znanje i iskustvo. Za one koji preferiraju edukaciju iz udobnosti svojeg doma, Mirakul je ponudio program HR Training for Performance Excellence – ONLINE koji je namijenjen svima koje zanimaju kraće edukacije o trendovima i promjenama koje je doživio HR sektor, a vezane su uz regrutaciju na društvenim mrežama, (ne)psihometrijski pristup procjeni kandidata, selekcijskom intervjuu, 'real time' povratnoj informaciji i neuroznanosti u HR-u.

Prvi put Mirakul je ponudio i edukaciju iz područja odnosa s javnošću. Novi atraktivni program Specijalist za korporativne komunikacije i odnose s javnošću okupio je vodeće hrvatske PR stručnjake koji će polaznicima otvoriti vrata u PR-ovski posao uvjeravanja, zaštite, poboljšanja ili izgradnje reputacije putem medija, društvenih medija ili samoproizvedene komunikacije. Po završetku programa polaznici će znati analizirati resurse kompanije, ‘pronaći’ pozitivne poruke i znati ih pretočiti u pozitivne priče koje treba plasirati u medije. Također, naučit će i kako loše vijesti pretočiti u najbolje moguće odgovore i ublažiti štetu.

Iza Mirakula je čak 16 generacija zadovoljnih polaznika različitih Mini MBA programa, a sada svi zainteresirani imaju prilike pridružiti se prvoj generaciji atraktivnog Mini MBA – Leadership Skills ONLINE programa. Liderske vještine podrazumijevaju mnoštvo međuljudskih i komunikacijskih vještina koje se mogu uvježbati, a potom se individualni liderski stil nadograđuje i svatko razvija svoje sposobnosti. Fokus ovog programa upravo je na razvoju najvažnijih znanja, vještina i kompetencija koje su potrebne kako bi pojedinac postao uspješan rukovoditelj, a polaznici će imati prilike učiti od vrhunskih stručnjaka s bogatim predavačkim i praktičnim iskustvom.

Mirakul se može pohvaliti i novim, trenutno najnaprednijim, programom prodajne edukacije na hrvatskom tržištu koji pruža polaznicima suvremena prodajna i tehnička znanja i vještine za prodaju u digitalnom okruženju. Digital Sales Management specijalistički je program na kojemu će polaznici naučiti kako atraktivno i agilno pristupiti klijentima koji se koriste svim dostupnim digitalnim kanalima i alatima kako bi se informirali o tvrtkama, uslugama i proizvodima.

Nakon 14 zadovoljnih generacija polaznika koje su se u Mirakulu uživo pripremale za PMP certifikacijski ispit, od jeseni svi zainteresirani za stjecanje znanja i vještina te prikupljanje potrebnog broja PDU bodova za polaganje Project Management Professional certifikacijskog ispita moći će to učiniti putem novog online programa Project Management ONLINE – Upravljanje projektima po PMI metodi . Cilj programa je tijekom 9 modula pomoći voditeljima projekata da usvoje nova znanja i prakse u vođenju projekata, a u skladu sa svjetski priznatim metodologijama vođenja projekata (PMBoK).

Više informacija o svim novim programima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

NOVI MIRAKUL SPECIJALISTIČKI EDUKACIJSKI PROGRAMI

U tijeku su upisi na sve edukacijske programe u sklopu Mirakul Akademije, a ako se prijavite i uplatite kotizaciju do 31. kolovoza, ostvarujete AKCIJSKI POPUST od 15% koji se odnosi na redovne cijene programa.

