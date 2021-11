Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata: Poslodavci mogu sami provjeriti simulira li radnik bolovanje

Oni koji su se uspjeli probiti dalje od broja novozaraženih, hospitaliziranih, cijepljenih, necijepljenih, preminulih s covidom ili od njega, možda su primijetili da se priprema novi zakon o radu, što bi u nekim normalnim okolnostima bila jedna od top-tema u javnom prostoru. Potaknuta uvelike izvanrednim okolnostima koje sve više postaju redovite, Vlada je odlučila napisati potpuno nov zakon umjesto da promijeni postojeći pa su socijalni partneri posljednjih mjeseci do grla u uobičajenim trilateralnim prepucavanjima o sadržaju poslovično jednog od najkontroverznijih pravnih dokumenata u državi.

Očekivanja svih strana obično su velika, no glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata već na početku spušta loptu. Upozorava kako je riječ o načelnom dokumentu kojem svrha nije potaknuti gospodarski razvoj ili detaljno obuhvatiti sve eventualnosti u odnosu između radnika i poslodavca. S Mirelom Bojić prošli smo velik dio zainteresiranoj javnosti najzanimljivijih problema u pregovorima između poslodavaca, sindikata i Vlade, uključujući lakše otpuštanje i zapošljavanje, prava roditelja i skrbnika, bolovanja, rad na izdvojenome mjestu, ali i jedno od novijih pitanja, ono o jednakom uživanju radničkih prava članova i nečlanova sindikata, koje je nedavno izazvalo pravu buru.

Bolovanja dosta muče poslodavce, smanjili bi razdoblje na svoj teret sa sadašnjih 42 dana na mnogo manje. Mislite li da aktualno rješenje treba mijenjati?

– Nismo o tome razgovarali i poslodavci nisu iznijeli konkretan prijedlog. Znamo da ima zloporaba i to treba sankcionirati, ali poslodavci to mogu po zakonu.

Nekada je poslodavcu vrlo teško dokazati simuliranje bolovanja. Radnik donese ispričnicu od liječnika i to je u pravilu kraj priče.

– Postoje provjere s pomoću HZZO-a, ali poslodavac ima pravo provjeriti je li riječ o simuliranju.

Kako?

– Može otići kući k radniku ili provjeriti drugim kanalima je li zaista bolestan.

Poslodavac može sâm usprkos liječničkoj doznaci provjeravati radnikovo zdravstveno stanje?

– Naravno da može. Poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled, provesti kontrolu u ordinaciji izabranog liječnika te neposrednu kontrolu osiguranika u ordinaciji izabranog liječnika ili ili izvan nje, uključujući i kućni posjet.

Doduše, pitanje je koji poslodavac ima vremena i resursa za to.

– Istina, ali može provjeravati i sankcionirati. Zbog pojedinačnih slučajeva ne možete tražiti rješenje u smanjenju dana na teret poslodavca i prebaciti to na državu.

Možda bi u tom slučaju država bila agilnija u provjeravanju radnikova stvarnoga zdravstvenog stanja.

– Nisam sigurna. Kako bi se to moglo jednostavnije kontrolirati ako se ima na umu koliko je to ljudi? Bolje je onda to prepustiti poslodavcu.

Nisam siguran da bi se poslodavci složili s tim.

– Prebacivanjem problema na državu izgubili bi kontrolu. U svim državama to je razdoblje na teret poslodavca dulje od samo nekoliko dana, a ponavljam, zbog pojedinačnih iskustava pogrešno je to nuditi kao rješenje. Štoviše, možda bi se broj ljudi koji simuliraju povećao jer ih više nitko ne bi mogao kontrolirati.

