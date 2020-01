Mit o broju skijaša: Kratka geneza zablude o 220 tisuća Hrvata na skijanju (2. dio)

U posljednjih nekoliko dana naslovi u medijima, a da nisu vezani za predsjeničke izbore, izgledaju otprilike ovako:

Čak 200 tisuća Hrvata danas kreće prema europskim skijalištima, broj prodanih aranžmana veći nego lani

danas kreće prema europskim skijalištima, broj prodanih aranžmana veći nego lani 200 tisuća Hrvata danas ide na skijanje, broj prodanih aranžmana veći nego lani

Ali naslovi također izgledaju i ovako:

Više od 100 tisuća građana krenulo na skijanje

krenulo na skijanje Bijeli tjedan lovi 120 tisuća skijaša: Od jutra gužve na granici....

Koje su brojke točne?

- Vjerojatno je više od 200 tisuća hrvatskih građana koji odlaze na skijanje i druge vrste zimskog odmora, izjavio je nedavno za Hinu predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain.

Dakle, pitamo još jednom - što je točno? Koliko Hrvata odlazi na skijanje - 100 tisuća, 120 tisuća ili 200 tisuća? Zapravo, sve brojke su točne. Samo je pitanje kako se navode i predstavljaju.

Prije dvije godine Lider je otvorio to pitanje, odnosno tražili smo izvor podataka koliko Hrvata ide na skijanje. TEKST PROČITAJTE OVDJE.

Ni tada, a ni danas zapravo nema egzaktnog odgovora, ali brojke koje smo naveli prije, djelomično su (vjerojatno) točne.

Točne su smislu da se tijekom prvog vikenda vrlo vjerojatno 100.000 Hrvata uputi prema europskim skijalištima, a da je njih 200.000 ukupno tijekom cijele skijaške sezone. Samo je stvar u tome kako se te brojke predstavljaju.

No dok se jednom točno ne odredi koliko Hrvata ide na skijanje, vjerojatno će i u idućim godinama u istome trenutku odlaziti i 100 tisuća i 120 tisuća i 200 tisuća Hrvata na skijanje. I u tom trenutku je njihov broj 10 do 15 posto viši nego godinu prije, kao i svake godine. Zanimljivo je kako već godinama raste broj prodanih aranžmana po stopi od 10 posto godišnje, a uvijek isti broj Hrvata ide na skijanje. Temeljem toga i Liderovog teksta od prije dvije godine, to bi značilo da bi danas trebalo biti oko 240.000 Hrvata skijaša.