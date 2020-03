Glas poduzetnika predlaže mjere za spas radnih mjesta i članove za krizni stožer

Ako Vlada u potpunosti uvaži mjere inicijative GLAS PODUZETNIKA, do kraja godine otkaze bi moglo dobiti 150.000 ljudi, što je 250.000 manje u odnosu na najgori ishod prema kojem se u ovom trenutku ide

Na čelu s uglednim ekonomskim i političkim analitičarom dr. sc. Vukom Vukovićem, inicijativa GLAS PODUZETNIKA izradila je projekciju tri moguća scenarija koja očekuju hrvatske poduzetnike. U najgorem scenariju do kraja godine otkaz bi moglo dobiti gotovo 405.000 ljudi, a u 2021. bez posla bi moglo ostati još čak 160.000. Uzmu li se u obzir trenutne brojke, broj nezaposlenih bi sljedeće godine mogao doći do 700.000, a što je više od polovice trenutno zaposlenih.



---

U drugom scenariju koji slijedi mjere Vlade RH taj će šok biti samo djelomično ublažen. Prema procjenama analitičkog tima inicijative, čak 290.000 do kraja 2020. te dodanih 120.000 ljudi u 2021. moglo bi se suočiti s gubitkom radnog mjesta. Ako se to dogodi, ukupni broj nezaposlenih u 2021. penje se na 550 tisuća.

-Procjena je to na temelju negativne reakcije većine tvrtki na predložene mjere odgode koje nikome ne donose sigurnost u planiranju poslovne 2020. ni 2021. Ipak dio tvrtki neće imati izbora i morati će uzimati kredite, no u svakom slučaju morat će reagirati sa otpuštanjima koja su u ovom trenutku neizbježna.“, govore iz inicijative i dodaju kako Vladin scenarij dovodi do snažnog rasta deficita proračuna. Kao glavni uzrok tome navode neadekvatan paket mjera pomoći gospodarstvu te izostanak jačih rezova na rashodovnoj strani proračuna. „Procjenjujemo da bi deficit proračuna u 2020. mogao u tom slučaju iznositi gotovo 39 milijardi kuna ili gotovo 10% BDP-a. U 2021. deficit se smanjuje zbog stopiranja subvencija plaća i poreznih odgoda, ali je i dalje visokih 27 milijardi ili 6.8% BDP-a - napominju.

U trećem scenariju, u kojem Vlada u potpunosti usvaja mjere inicijative GLAS PODUZETNIKA, trošak krize na radna mjesta može biti bitno ublažen i može dosegnuti 150.000 u 2020. i još 60.000 u 2021. To znači da ćemo 2020. završiti s ukupno 290.000, a 2021. s 350.000 nezaposlenih. Nakon toga, prema projekcijama inicijative, kreće znatno jači ekonomski oporavak jer je veliki broj tvrtki spašen od propasti.

-U ovom scenariju prihvaćanja naših mjera deficit proračuna bit će nešto manji 2020., oko 25 milijardi kuna, odnosno do 6.4% BDP-a, a već 2021. smanjit će se na 3 milijarde (0.8% BDP-a) zbog pretpostavke puno bržeg oporavka privatnog sektora - naglašavaju iz inicijative i dodaju kako je u sva tri scenarija za 2021. je uračunat i učinak pada zaposlenosti i u privatnom i u javnom sektoru.

Kriza će bez sumnje imati negativan učinak na zaposlenost u svakom scenariju, stoga je cilj inicijative GLAS PODUZETNIKA da se maksimalno smanji rizik najgoreg scenarija.

-Vlada u ovom trenutku ne razumije kaskadni učinak na ekonomiju koji će prouzročiti njihove neadekvatne mjere. Osim toga Vlada niti u jednom trenutku javnosti nije dala informaciju o vlastitim projekcijama i na temelju kojih podataka, predviđanja i simulacija su donesene njihove odluke. Dok to ne pokažu javnosti, ostaju naše projekcije, limitirane sa pristupom službenim podacima, ali prilagođene sa anketama prema članovima inicijative i osluškivanju učinaka u realnom vremenu - zaključuju iz inicijative.

Predložili 12 članova za krizni stožer za gospodarstvo



Kako je putem video konferencije izvijestio suosnivač Inicijative Dražen Oreščanin, predlažu da članovi stožera budu ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ekonomski analitičar Vuk Vuković, makroekonomist Velimir Šonje, Hrvoje Bujas iz Inicijative, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Gordana Deranja, potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU Ivan Barbarić, pravni stručnjak Andrej Šooš Maceljski, porezni stručnjak Edo Tuk, potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove u Valamaru Ivana Budin Arhanić, potpredsjednik Nacionalne Udruge Ugostitelja Vedran Jakominić te Davor Huić iz Udruge poreznih obveznika Lipa.

Neophodno je da u stožeru budu osobe koje su vrhunski stručnjaci, koje nemaju iza sebe poslovne afere i dugove te koje predstavljaju bitne dionike gospodarstva, kažu iz Inicijative, dodajući da od većine navedenih imaju suglasnost da budu predloženi.

Što se tiče prijedloga da u stožeru budu i ministri Marić i Horvat, čije su razrješenje nedavno tražili, Oreščanin smatra da ministri tu trebaju biti po svojoj dužnosti, pa tako i Horvat.

Oreščanin kaže da u prijedlogu predstavnika sindikata, koji se uglavnom odnose na javne službe ili velika poduzeća koja imaju organiziran rad - nema, jer iz Inicijative smatraju da u ovom trenutku nisu "kritični za rad stožera".

"S obzirom i na njihove medijske istupe posljednjih dana, ne vidimo da mogu pridonijeti na efikasan način da ovo krene u pozitivnom smjeru", smatra Oreščanin, koji dodaje da što prije očekuju razgovor s predstavnicima Vlade.

Također, Iz Incijative navode i da krizni stožer može imati i druge članove, primjerice predstavnike Hrvatske obrtničke komore (HOK), obiteljstkih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i drugih ugroženih industrija, iako suosnivač Inicijative Hrvoje Bujas kaže da Inicijativa u ovom trenutku ne vidi nikog u HOK-u tko bi mogao predstavljati obrtnike.

U cijelosti reorganizirati birokratski sustav

Bujas napominje da Inicijativa zahtijeva od Vlade osnivanje stožera već nekoliko dana, a nada se da će Vlada njihove prijedloge razmotriti.

Vezano za određene medijske najave, u smislu da se priprema prijedlog zakona koji bi privremeno faktički suspendirao Zakon o radu (ZOR) i značajno smanjio radnička prava, Bujas kaže da nemaju veze s navedenim te da nikada nisu predlagali nikakva smanjenja u javnom sektoru. "Dapače, predlagali smo dodatne bonuse za sve na "prvoj crti" - medicinske sestre, policajce i sl.", kaže Bujas.

Međutim, smatra da Hrvatska i inače ima "mastodontsku" birokraciju, no to nije stvar trenutne krize već problem postoji i od prije, a ocjenjuje da će biti i u budućnosti ako se sada ne suočimo s time.

"Doista moramo u cijelosti reorganizirati cijeli birokratski sustav, koji se pogotovo ne može 'hraniti' sada, u trenutku kada imamo totalni 'shutdown' ekonomije"; kaže Bujas iz Glasa poduzetnika, inicijative koja po njegovim riječima trenutno predstavlja već više od 70 tisuća poduzetnika i obrtnika.

Inicijativa Glas poduzetnika je već ranije danas predložila mjere koje bi po njima do kraja godine spasile 250 tisuća radnih mjesta.