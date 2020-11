Mjere pomoći ‘zatvorenim‘ poduzetnicima: 4000 kuna po radniku, covid krediti i podmirenje fiksnih troškova

Ministar financija Zdravko Marić izvijestio je u ponedjeljak nakon sastanka s poslodavačkim i poduzetničkim udrugama o tri mjere pomoći 'zatvorenim' poduzetnicima, a to su mjere za očuvanje radnih mjesta, covid krediti i podmirenje fiksnih troškova.

Vlada će, kako je rekao, nastaviti s isplatom pomoći od 4.000 kuna po radniku radi očuvanja radnih mjesta, za što je do kraja godine osigurano 470 milijuna kuna. Nastavlja se i izdavanje covid kredita za likvidnost u ukupnoj svoti od 1,3 milijarde kuna i to ne samo za 'zatvorene' djelatnosti, ali one su prioritet.

Treća mjera koju je najavio je pokrivanje dijela ili u potpunosti, fiksnih troškova poduzetnika, kao što su zakup, najam, komunalije, RTV pretplata, spomenička renta, ZAMP i sl.

Pritom će se, kako je rekao, gledati pad prometa u prosincu u odnosu na prošlu godinu: za mjeru će se 'kvalificirati' oni s padom prometa od najmanje 60 posto, a administraciju će voditi Porezna uprava, na temelju faktura za fiksne troškove.

Nakon Marića, izjave o predstavljenim mjerama dalo je nekoliko predstavnika ugostitelja, koji su ih redom ocijenili premlakim i nedovoljnim, spominjući posebno potrebu smanjenja PDV-a, a čelnik Udruge glas poduzetnika Hrvoje Bujas nije ni želio dati izjavu.