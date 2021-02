Mlada poduzetnica Andrea Tintor: Ako se distanciramo od osoba ili tvrtki iz svoje industrije, izgubili smo u startu

Krajem 2019. mlada Istrijanka Andrea Tintor učinila je veliki iskorak i pokrenula vlastiti biznis. Nakon studija novinarstva, rada u medijskoj kući i marketinškoj agenciji, odlučila je tik pred osvit globalne koronakrize osnovati vlastitu savjetničku tvrtku za PR i digitalni marketing PopTalks Media. Krenula je iz nule i posve sama se upustila u ostvarenje svog sna, a ni izazovnu godinu dana kasnije, entuzijazam je nije napustio. Uz zanimljiv uvid u to kako razmišljaju mladi poduzetnici, Tintor u razgovoru za Lider otkriva kako se nosi s velikim konkurentima, kako drži korak s trendovima te što joj predstavlja najveće izazove.

Što te ponukalo da se baciš u vlastiti biznis?

Moja životna misija je biti slobodna. Slobodu smatram neophodnom za uspješan i kreativan život, ali i posao. Nakon višegodišnjeg pisanja kolumni, rada u redakcijama različitih portala i u agenciji rekla bih da sam napravila krug u istraživanju kakav tip rada mi odgovara te se pokretanje vlastitog posla nametnulo samo od sebe. Godinama sam težila samostalnosti, maksimalnoj kreativnosti i karijeri koja će mi omogućiti da radim od doma, iz kafića, Zagreba ili Los Angelesa. Odlučna sam, držim se vlastitih ciljeva još od tinejdžerskih dana i volim dinamičnost života pa pokretanje posla smatram logičnim slijedom događaja.

Zašto baš u PR i digitalni marketing?

Još od studentskih dana zaljubila sam se u popularnu kulturu, medije i komunikaciju, no tad nisam znala kako sve spojiti. Tijekom rada s različitim klijentima, velikim korporacijama, festivalima, IT tvrtkama naučila sam da mi najviše odgovara područje koje spaja PR, kulturu i lifestyle. Mislim da bi svatko trebao spojiti poslovne točkice u kojima je natprosječno dobar i uživa u njima, tada uspjeh neće izostati.

Koji su izazovi tog posla?

Izazovi mog posla su da kreativni rad uvijek bude na razini, odnosno korak ispred svega što vidimo na hrvatskom tržištu. Svaka komunikacijska strategija te kampanja mora klijentu osigurati da se njegovo poslovanje razvija te ostvaruje željene poslovne rezultate. Za uspješno rješavanje ovakvih izazova pojedinac se mora kontinuirano educirati, biti u toku s informacijama i trendovima, ali i kritički razmišljati te promatrati društvena kretanja. Također, fokus je neizmjerno bitan. Ni ja kao pojedinac ni moja agencija i klijenti ne mogu biti 'sve za svakoga'. Potrebno je odrediti ciljanu skupinu, poslovne aktivnosti i glavne ciljeve te ih se držati kako bi, kada se za desetak godina osvrnemo iza sebe, znali da smo prešli dug put, ali put koji se itekako isplati.

Mali poduzetnici često ne uviđaju koliko je bitna promocija. Treba li puno uvjeravanja ili ipak biraš one koji sami dođu tebi?

Stava sam da svoje buduće klijente, one koji nisu sigurni je li medijsko oglašavanje i prisutnost za njih, mogu educirati putem sadržaja kroz članke na osobnoj stranici, kolumne ili konstruktivnim statusom na LinkedInu. Tako se svatko može upoznati s mojim načinom razmišljanja. Klijenti s kojima surađujem orijentirani su na konkretne rezultate i znaju što im je potrebno da ih ostvare. Većina ih do mene dolazi preko preporuke ili, baš kao što sam navela,im se svidio moj način razmišljanja i komunikacije. Često čujemo da ljudi surađuju s ljudima, a ne zidovima ili imenima tvrtke, i to je istina. Povratni komentari mojih klijenata do sada su bili da sam osoba koja ih vodi kroz komunikacijske šumove i usmjerava njihov brend da njihov rad, proizvod ili usluga budu medijski prepoznati. Za uspješan poslovni odnos važno mi je da s klijentima dijelim jednake vrijednosti te načine rada, tako da bih rekla da je to kriterij koji mi je neophodan da bih s nekim surađivala, bez obzira preko kojeg kanala dođe do mene.

Puno je konkurencije i to velikih agencija. Kako uvjeriti klijenta da izabere tebe?

U posljednje vrijeme puno se polemizira o pojmu konkurencije. Osobno smatram da mora postojati zdrava konkurencija kako bismo napredovali u poslu i životu. Također, treba pohvaliti izvrsne radove onoga koga smatramo konkurencijom na tržištu, a to u Hrvatskoj često izostaje. Ako se distanciramo od osoba ili tvrtki koje rade u istoj industriji, izgubili smo u startu. U velikim agencijama klijenti često budu samo broj ili projekt koji se odrađuje jer velike agencije nemaju vremena da se posvete jednom klijentu u potpunosti. I to je jedan od razloga zašto sam odabrala nišni način rada, jer svoj posao želim raditi tailor-made pristupom svakom klijentu. S druge strane, korporacije angažiraju po nekoliko različitih agencija jer su i same svjesne ovog problema zbog količine posla kojeg je potrebno odraditi.

Koji su ti najveći klijenti?

Ovisi tko što smatra velikim, je li to honorar ili transformacija brenda. Meni je svaki klijent poseban izazov baš zbog njihovih različitih potreba, ali i različitih načina kako ostvarujemo njihove ciljeve. Klijenti s kojima surađujem su glazbenici, umjetnici, ali i studiji za arhitekturu i dizajn interijera, brendovi alkoholnih pića, agencije za luksuzne nekretnine… Rekla bih da su moji klijenti istovjetni mom načinu života i interesima jer i sama živim njihov brend.

U čemu najviše uživaš?

Najviše uživam kada vidim da su moji klijenti ostvarili ono što su sanjali te da sam ih uputila u smjeru na koji su se htjeli odvažiti. Uživam u dinamičnim danima u kojima mogu uložiti maksimum vlastite kreativnosti jer su upravo takvi dani oni koji motiviraju. Slobodno vrijeme provodim u šetnjama sa psom i punjenju baterija čitanjem, gledanjem filmova. Smatram da u svemu treba postojati balans.

Kako se usavršavaš i možeš li sve 'hendlati' sama?

Usavršavam se kontinuiranim edukacijama te proučavanjem literature koja na hrvatsko tržište dolazi za godinu dana, ako ikad. Također, proučavam rad velikih imena na globalnoj sceni kako bih naučila koju metodologiju rada koriste i kakve rezultate ostvaruju. Često inspiraciju pronalazim u industrijama koje nemaju veze s poslom kojim se bavim i to je čar kreativnosti. Ponekad trebamo sagledati širu sliku i pronaći inspiraciju na mjestima gdje smo zaboravili da se nalazi. Radim s vanjskim suradnicima koji pomažu mojim klijentima da njihov brend bude još kvalitetniji, a to su grafički dizajneri i fotografi. Što se tiče komunikacijskih aktivnosti, tu sam u potpunosti posvećena potrebama klijenata.

Gdje vidiš najveće mogućnosti daljnjeg razvoja?

Neki projekti koje želim ostvariti se već kuhaju, a nisu vezani uz PR i veseli me djelovati na još jednom području te razvijati novi brend od nule. Želja mi je proširiti tim kroz godinu dana, ali da zadržimo personalizirani pristup prema klijentima. Prošla godina nam je pokazala da je prošlo vrijeme generičnih poruka te mogućnost daljnjeg razvoja vidim u širenju portfolija klijenata s jačanjem personaliziranog pristupa kako bi se paralelno mijenjale struje na tržištu.