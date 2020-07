Mladen Fogec: Možda još neka kompanija povuče potez sličan Meggleovom

Ne treba isključiti mogućnost da i druge multinacionalne kompanije razmatraju razne opcije poslovanja u Hrvatskoj, pa i gašenja, poput onoga koje je najavila kompanija Meggle Hrvatska. To je u razgovoru za Lider rekao predsjednik Udruženja stranih ulagača Mladen Fogec koji je u petak o poslovnoj i ulagačkoj klimi razgovarao i s predsjednicom Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Stefanie Ziskom.

Fogec, inače i član Upravnog odbora te komore, napominje da se potez Megglea mora promatrati puno šire, a ne samo zbog toga što je ta kompanija u Hrvatskoj zadnjih godina poslovala s gubitkom.

- Meggle je velika i ozbiljna korporacija na svjetskom nivou i sigurno je njezin menadžment imao niz opcija, kao što su i priopćili iz te kompanije. Oni su, primjerice, bili veliki dobavljač aviokompanijama, a u situaciji kada je avioprijevoz drastično smanjen zbog pandemije, prihod od tog segmenta je pao, kao možda i u nekim drugim segmentima. Pretpostavljam da su odlučili zbog toga rezati neprofitabilni dio poslovanja, među kojima je i njihova kompanija u Hrvatskoj – kaže Fogec.

Ne isključuje mogućnost da ovakvu odluku u Hrvatskoj donesu i neke druge kompanije u stranom vlasništvu, ali isto tako i one u domaćem vlasništvu. Kompanije su dobro strukturirane, kaže, rade proaktivno, što znači da planiraju mjesecima ili godinu dana unaprijed i siguran je da svaka od njih u situaciji koronakrize ima 'plan A, B i C', kako se izrazio, a jedan od tih planova je i spremnost na povlačenje iz Hrvatske, procijeni li se da je to najmanje bolno za kompaniju. Razlog je neizvjesnost i nepredvidivost o čemu se složio s predsjednicom Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.

- U našem razgovoru zaključili smo da se po prvi put u povijesti, ili barem koliko je nama poznato, poslovna zajednica suočava s nesigurnošću i nepredvidivošću jer ne znamo što nam zbog koronakrize donosi jesen. Ranije krize ipak su imale neku predvidivost, ali ova ne. Lošiju turističku sezonu osjetit ćemo krajem godine, ali ne možemo predvidjeti dubinu te krize. I zato, ponavljam, mnoge kompanije u svijetu imaju planove A, B i C i to nije pesimizam, to je naprosto realnost – zaključio je Fogec.