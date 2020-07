[MOĆNE PODUZETNICE] Katica Hauptfeld: Strogoćom i visokim standardima do najluksuznije flote

Katica Hauptfeld, osnivačica, vlasnica i direktorica opatijskog Katarina Linea, treća je na novoj, ekskluzivnoj Liderovoj listi sto najmoćnijih hrvatskih poduzetnica. U gotovo 30 godina stvorila je kompaniju s flotom od šezdesetak najluksuznijih turističkih brodova na Jadranu. Danas je u fazi tranzicije poslovanja koje preuzimaju sin i kći. Svojom karijerom demantira predrasudu da žena na brodu donosi nesreću. Cijeli je život s brodarima i na brodovima.

Pitanje o ženskom uspjehu u muškom biznisu u ovom se slučaju samo po sebi nameće.

- Nije ni malo lako biti žena u muškom svijetu ali nekako sam isplivala u ovih skoro 30 godina Katarina Linea. Naime većina brodara s kojima surađujemo su Dalmatinci i trebalo je dosta godina da im se dokažem i da me poštuju i cijene sve sto sam im sugerirala i što smo radili i postigli zajedno. Jako sam ponosna na njih što su moje kritike i prijedloge prihvaćali sve te godine, kako bi iz nekadašnjih trabakula danas oni i mi imali u floti najluksuznije 50-metarske jahte koje pružaju uslugu ravnu pet i više zvjezdica. To smo zajedno postigli i danas je upravo naša flota i usluge na tim brodovima najbolja na Jadranu.

Pa kako uspijevate biti bolji od konkurencije?

- Ima drugih brodara i agencija koje se bave sa ovim produktom krstarenja ali smatram da su se naši brodari zbog moje poznate strogoće i nametanju visokih standarda istaknuli baš kvalitetom usluge a što su prepoznali naši klijenti koji nam se vjerno vraćaju i rado nas diljem svijeta promoviraju i preporučuju. 'Word of mouth' reklama je najbolja a nemoguće ju je platiti. Ispočetka su to bili mladi Australci na drvenim jedrenjacima koji su prekrasne slike sa naših krstarenja slali svojim familijama, a onda su počeli tražiti od nas više kategorije brodova koje danas pružamo. Trendove treba pratiti i slušati prijedloge stranih partnera jer jedino to vodi do uspjeha.

Kako napreduje tranzicija poslovanja na drugu generaciju i u kojoj ste mjeri uključeni u dnevnu operativu?

- Danas poslovanje Katarina Linea vode moj sin Daniel Hauptfeld, odogovaran za marketing i financije i kći Anamaria Hauptfeld Schweitzer, koja je odgovorna za cijelu flotu od 62 broda. Pored njih tu su još dvije ključne osobe - komercijalni direktor Goran Biljaković i Dario Ricov, zadužen za ljudske potencijale i računovodstvo. Iako službeno u mirovini, još sam zaposlena i dosta sam uključena ali ne više u onom obimu kao prije. Kako mi je posao ujedno i hobi, mislim da neću nikada prestati s radom, a kako su većina naših stranih i domaćih poslovnih partnera postali pravi prijatelji to bi bilo teško prepustiti drugima. Veseli me to da su svi djelatnici Katarina Linea ponosni na tvrtku u kojoj rade i svi uvijek daju svoj maksimum sto se onda vidi i po rezultatima!

---Kako brodovi, osim iz Splita i Dubrovnika, polaze i iz opatijske luke, ja ne mogu odoljeti a da ne prošećem malo do njih, da ne pozdravim kapetane i njihove obitelji, a i naše goste. Usput i primijetim ako nešto nije dobro i naravno skrenem pažnju na to.

Volim barem jednom godišnje krenuti sa novim potencijalnim agentima na studijsko putovanje jer volim biti u toku sa trendovima i naravno prisustvujem najvažnijim turističkim sajmovima kao što su WTM u Londonu i ITB sajam u Berlinu, gdje se informiram o novostima u našoj branši.

Je li COVID-19 najteži trenutak u Vašoj poslovnoj karijeri, i kako se nosite s trenutnom situacijom?

- COVID 19 je svakako najteži trenutak u mojoj poslovnoj karijeri jer se borimo protiv nepoznatog. Nije mi bilo lako niti 1992., kada sam osnovala Katarina Line ali tada je ipak bilo više nade da će ta neizvjesnost kad-tad prestati. Sa COVID-om je sada druga situacija jer je zahvaćen cijeli svijet a turistička industrija trpi najveće posljedice. Jedino mi je sad malo lakše jer nisam sama i jer se naša firma već afirmirana u zemlji i u svijetu i jer smo dosad odlično poslovali. Također, Vlada nam pomaže s mjerama i postoji baza koja je vrlo važna za daljnji uspješan rad kada ovo sve prođe, nadamo se uskoro. Moramo biti optimistični kao sto sam bila te davne 1992 godine.