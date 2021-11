Modus plus - strategija isplanirana prema Mossadovoj tehnici

Hrvoje Kuretić je završio Građevinski fakultet u Zagrebu i svoju karijeru je započeo u tvrtki koja se bavila izgradnjom montažnih kuća. Grga Mrkonjić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te se zaposlio u svjetskoj multinacionalnoj telekomunikacijskoj korporaciji sa značajnim operacijama u Hrvatskoj. Iako će dugo raditi u svojoj branši, Grga će cijelo vrijeme biti snažna podrška svom prijatelju, a 2018. će mu se priključiti.

Hrvoje i Grga se znaju još od prvog razreda osnovne škole, a upoznali su se preko svojih roditelja koji su se družili. U daljnjem školovanju otišli su svaki svojim putem, ali su se 2006., ponovo susreli. Hrvoje mu je pričao o gradnji montažnih kuća i o svojoj ideji da pokrene vlastiti biznis. Bio je oduševljen niskoenergetskim montažnim kućama i perspektivnom budućnosti koja se nazirala za tu nišu graditeljstva. Grga ga je podržao.

Hrvoje je osnovao tvrtku koju je samostalno vodio od 2007. Iako je krenuo je od ničega, zahvaljujući prethodno stečenom znanju i iskustvu godinama je tvrtka ostvarivala kvalitetan rast. Grga pak, iako nije radio u tvrtki, od početka se angažirao, poglavito podrškom i savjetima, kako bi pomogao prijatelju.

- Prilikom izrade poslovnog plana za novu kompaniju i what-if scenarija, svaki detalj 'okrenuli' smo nekoliko puta. Vodili smo se mišlju da ne treba slijepo vjerovati u jedan model. Nekad se šalimo da nam je na pameti uvijek bila MOSAD-ova tehnika planiranja – ako od deset špijuna njih devet kaže da je nešto crno, onda deseti mora proturječiti ostalima i zagovarati da je bijelo. Zašto? Zato što postoji niz scenarija koji se mogu desiti, osim onog idealnog, kojeg svi želimo da se desi. Tako smo i mi jedan drugog provocirali pitanjima što ako se desi ovo ili ono, radili smo scenarije i na kraju bismo došli do strategije – priča Grga.

No, ni to im nije puno pomoglo da uvjere bankare da ih podrže u njihovoj start-up ideji. Neke velike banke nisu ih htjele ni saslušati. Imali su sreću da su ipak uspjeli uvjeriti upravu jedne male banke koja im je dala početni kredit za obrtna i investicijska sredstva, no uz vrlo nepovoljnu kamatnu stopu. Hrvoje se konzultirao s Grgom – i pristao je.

- Morao sam napraviti plan za petogodišnje razdoblje. Sad kad ga pogledam, nevjerojatno je kako se projekcijski brojevi poslovanja po godinama poklapaju, toliko smo precizno odradili početno planiranje i poslovni plan. Bez pomne pripreme naša izvrsna ideja ne bi nikad bila realizirana – priča Hrvoje.

Unajmio je staru halu u Donjem Desincu pokraj Jastrebarskog koju je 2008. godine i otkupio. Prve tri godine broj napravljenih kvadrata rastao je godišnjom stopom od 30 posto. U međuvremenu je i Grga napredovao u svojoj tvrtki u kojoj je radio te je naposljetku postao i članom izvršnog rukovodstva hrvatske podružnice multinacionale kompanije.

Tadašnju financijsku krizu Domus plus nije osjetio. Nisu je se ni bojali, ponajprije što ta poslovna niša ima svoju specifičnost koja poduzetnicima ulijeva dosta sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Naime, poslovni ciklus traje od potpisivanja ugovora s kupcem pa do montaže, oko godinu i pol dana. Primjerice, u Domus plus već sad mogu planirati jer imaju dobru projekciju kako će poslovati praktički kroz cijelu 2022. godinu. Ta predvidivost poslovanja velika je vrijednost za jednu tvrtku, gdje uz klasične metode prognoziranja poslovanja postoji vrlo jak parametar pomoću kojega se može puno bolje planirati poslovanje, logistika, stanje skladišta, potrebnih resursa i kapaciteta.

