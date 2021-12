MojPosao dodijelio nagradu ‘Najbolji poslodavac‘

Nagradu 'Najbolji poslodavac' dodijelio je MojPosao na 5. HR konferenciji, koja se u organizaciji Lidera i Udruge U4HR održala u hotelu Sheraton u Zagrebu, poslodavcima koji su ostvarili najviše ocjene u istraživanju o zadovoljstvu zaposlenika. Radi se o nagradi koju MojPosao dodjeljuje već petnaest godina zaredom, a istraživanje je provedeno anonimno u 75 tvrtki: micro, malima, srednjima i velikima a sudjelovalo je 12.200 zaposlenika.

Najbolji poslodavci 2021. u kategoriji malih tvrtki su: Ars Futura, Porsche Digital Croatia i The Productive Company, u kategoriji srednjih tvrtki to su: Q agency, Axilis i Degordian Hrvatska, a kod velikih tvrtki: Infinum, dm-drogerie markt i Atlantic Grupa. Best new entry nagradu kao najbolje plasirana nova tvrtka osvojio je Porsche Digital Croatia.