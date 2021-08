MOL ostvario najbolje tromjesečje u povijesti

MOL Grupa objavila je financijske rezultate za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2021. godine. U prvih šest mjeseci ostvarena je EBITDA u iznosu 1.559 milijuna američkih dolara, dok je u drugom tromjesečju čista CCS EBITDA porasla za 153 posto u odnosu na isto razdoblje lani. To znači da je s iznosom od 893 milijuna američkih dolara dosegnula najvišu razinu svih vremena. Rezultat je to jačeg makroekonomskog učinka nafte, rekordno visokih petrokemijskih marži i ublažavanja ograničenja povezanih s pandemijom koronavirusa, što je dovelo do naknadnog pozitivnog učinka na obujam prodaje, navodi se u priopćenju. Snažna EBITDA u drugom tromjesečju omogućila je MOL Grupi povećanje smjernica za cijelu 2021. na 'oko tri milijarde američkih dolara' s 'oko 2,3 milijarde američkih dolara'.

- Jako sam ponosan što mogu objaviti da smo ostvarili najbolje tromjesečje u povijesti MOL Grupe. Naš otporni integrirani poslovni model ne samo da je uspio uspješno prebroditi izazove koje je pred nas postavio koronavirus, već je iskoristio i trenutno odličan robni ciklus. To znači da smo tijekom drugog tromjesečja zabilježili 893 milijuna američkih dolara čiste CCS EBITDA-e i da ažuriramo svoje smjernice za cijelu godinu na oko 3 milijarde američkih dolara, s prvotne 2,3 milijarde američkih dolara. Gledajući u budućnost mogu reći da sam jako zadovoljan napretkom koji ostvarujemo na ključnim projektima i ostvarenju strateških planova na putu prema 2030. i dalje - komentirao je predsjednik Uprave Zsolt Hernádi.

Čista CCS EBITDA Downstreama u drugom je tromjesečju porasla 305 posto u odnosu na isto razdoblje lani i iznosi 447 milijuna dolara uslijed odličnog rezultata u petrokemiji dok su se rafinerijske marže postupno oporavile nakon najnižih razina u drugom tromjesečju 2020. U prvom polugodištu 2021. Downstream je ostvario 73 posto bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je prvenstveno odraz izvanrednih rezultata petrokemijskog poslovanja u kojem je integrirana petrokemijska marža tijekom travnja dosegnula rekordnih 1035,8 eura po toni. Downstream je u drugom tromjesečju ostvario najveći novčani doprinos u Grupi s 307 milijuna američkih dolara slobodnog novčanog toka. Što se tiče tekućih ulaganja, 84 posto projekta Polyol dovršeno je s krajem drugog tromjesečja.

EBITDA Upstreama u drugom je tromjesečju porasla na 336 milijuna američkih dolara, što je trostruko povećanje u odnosu na prošlu godinu. Uslijed stalnog rasta cijena nafte i plina ostvareni rezultat u prvom polugodištu iznosi 645 milijuna američkih dolara, što je rast od 117 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Obujam proizvodnje nafte i plina bilježi neznatno smanjenje od 5 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2021. te iznosi 111,2 mboepd uslijed remontnih aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu, prirodnog pada proizvodnje u Ujedinjenom Kraljevstvu i regiji srednje i istočne Europe te niže neto proizvodnje na polju ACG pod utjecajem viših cijena nafte. Novčani doprinos Upstreama rezultatima Grupe još uvijek je među najvećima s obzirom na to da je pojednostavljeni slobodni novčani tok rastao i na polugodišnjoj razini i na razini tromjesečja u usporedbi s istim razdobljima lani, a u drugom tromjesečju 2021. je iznosio 230 milijuna američkih dolara.

Usluge kupcima zabilježile su EBITDA-u od 164 milijuna američkih dolara uz rast od 48 posto u odnosu na isto razdoblje lani, što je najbolji rezultat u drugom tromjesečju u povijesti. Taj rezultat doveo je do snažnog slobodnog novčanog toka u iznosu od 230 milijuna američkih dolara u prvom polugodištu, što je povećanje od 50 posto u odnosnu na isto razdoblje prošle godine. Ublažavanje preventivnih mjera i ograničenja povezanih s pandemijom u MOL-ovim ključnim zemljama u srednjoj i istočnoj Europi imalo je pozitivan učinak na obujam prodaje i maržu u kategoriji negoriva. Marža negoriva povećana je za 34 posto u drugom tromjesečju uslijed izvrsnih rezultata u širokom rasponu kategorija na mađarskom, rumunjskom, češkom i slovačkom tržištu. Ukupni obujam prodaje povećan je za 25 posto u drugom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje lani kao rezultat povećanja aktivnosti vezanih uz putovanja koje su uslijedile nakon ublažavanja ograničenja. U drugom tromjesečju 2021. godine MOL je zajedno s Inom kao članicom Grupe dogovorio preuzimanje OMV Slovenije, što uključuje 120 benzinskih postaja i veleprodaju. Broj lokacija Fresh Cornera porastao je na 1.008 u drugom tromjesečju u odnosu na 984 u prvom tromjesečju 2021. godine.

EBITDA plinskog poslovanja (midstream) u drugom je tromjesečju zabilježila pad od 48 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznosi 23 milijuna dolara. Posljedica je to pada i prihoda od tranzita i reguliranih prihoda zbog značajnog smanjenja prekograničnog kapaciteta i potražnje za transportom. Količine u domaćem transportu porasle su za 32 posto u drugom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su izvozne količine (izvoz u Ukrajinu, Rumunjsku, Hrvatsku i Slovačku) značajno pale za gotovo 87 posto.