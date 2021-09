Monika Mikac: Vizija s kojom se mogu poistovjetiti najvažnija mi je stvar u poslu

Jedna od prvih osoba koje su bile uz Matu Rimca kad je 'u garaži' počeo stvarati globalni uspjeh bila je i Monika Mikac, danas direktorica poslovnog razvoja u španjolskoj tvrtki QEV Technologies i savjetnica za ​China Dynamics, jednog od prvih investitora u Rimac Automobile. Prve korake u automobilskoj industriji napravila je u Rimcu kao operativna direktorica te je s tvrtkom rasla sve do 2018., kad se odlučila za promjenu i priključila QEV-u. Kako je ženama u automobilskoj industriji, što nas sve očekuje u svijetu električnih automobila i kako je raditi za dvije tvrtke u isto vrijeme, ispričala je kratkom razgovoru za Lider.

Koja je vaša uloga u China Dynamicsu, a koja u QEV-u?

– Kao direktorica poslovnog razvoja u QEV-u zadužena sam za odnose s investitorima, nove poslovne prilike, cjelokupni marketing i komunikaciju kompanije. Naravno, budući da je riječ o manjem timu, posao nikad nije ograničen samo na ono što obuhvaća titula, nego pomažem i s drugim segmentima kao što su strategija, organizacija ili rast kompanije. U China Dynamicsu moja je uloga samo savjetodavna, i to u vezi sa širenjem na internacionalna tržišta. Trenutačno radimo na rebrendiranju i tvrtkinu pozicioniranju za izlazak na nova tržišta.

Kako je tekao vaš put od Rimac Automobila i QEV Technologiesa pa do China Dynamicsa?

– Uz mnogo uspona i padova te, naravno, rada. Iskreno, kad sam odlazila iz Rimac Automobila, željela sam se malo odmoriti jer je osam godina rada bilo prilično intenzivno, prve tri godine bez dana godišnjega, ali na kraju se dogodilo da sam u petak prestala raditi u Rimac Automobilima, a u ponedjeljak sam bila u QEV-u. Kad sam upoznala QEV-ov tim i vidjela koja je njegova vizija za budućnost, znala sam da je to tim s kojim želim raditi i vizija s kojom se mogu poistovjetiti, a za mene je to najvažnija stvar u poslu. Suradnja s China Dynamicsom ​dogodila se nekako spontano. Budući da tu tvrtku poznajem još iz doba kad sam bila u Rimac Automobilima jer je ona bila jedan od prvih investitora, nekako se uvijek održavao kontakt. Na kraju smo s njima u QEV-u počeli surađivati i tako se dogodilo da sam dobila ponudu za položaj savjetnice.

Što ste radili u Rimcu, a što danas radite u QEV-u? Možete li usporediti te dvije tvrtke?

– U Rimac Automobilima radila sam sve što je bilo potrebno da kompanija uspije, bili smo startup. Na samom početku bavila sam se marketingom, administracijom, logistikom, financijama, odnosima s investitorima, prodajom. Čak sam i sklapala baterije prije Frankfurtskog sajma jer nas nije bilo dovoljno u kompaniji.

Čini se kao da ste pokrivali barem desetak mjesta u tvrtki...

– Da. Kad sam odlazila i kad smo napravili plan preuzimanja pozicije, zaposleno je pet ljudi da me zamijeni. U QEV-u je ipak posao malo više fokusiran na investicije, nove poslove i marketing kompanije, ali s obzirom na to da je riječ o timu od sto trideset ljudi, za automobilsku industriju i dalje smo startup pa ću, naravno, uskočiti gdje god to bude potrebno.

I koja bi onda bila razlika između te dvije tvrtke?

– Rekla bih da su Rimac i QEV dvije potpuno različite kompanije iako se neki mali segmenti mogu preklapati. QEV ima tri linije poslovanja: električne utrke, razvojne usluge i manju proizvodnju za druge klijente iz industrije te električne autobuse. Naglasila bih da on vidi najveći rast u segmentu električnih autobusa. U tom segmentu klijentima možemo ponuditi komplet za konverziju ili cijelu platformu za proizvodnju autobusa. Rimac Automobili i QEV slični su po tome što i jedna i druga tvrtka rade na razvoju tehnologije za električne automobile, ali poslovna strategija i komercijalizacija potpuno su drukčije.

Kako je raditi za stranu kompaniju, gdje ste stacionirani i je li QEV mjesto na kojem se vidite i u budućnosti?

– Na samom početku trebala mi je mala prilagodba na drukčiju kulturu kompanije, a, naravno, i na običaje ljudi u Španjolskoj, ali ja volim promjene i raznolikost. Iskreno, volim i tu španjolsku opuštenost. Barcelona je predivan grad i naučila sam balansirati svoj život između Zagreba i nje. Prije covida bila bih tjedan u Barceloni, tjedan u Zagrebu, a onda i u raznim drugim dijelovima svijeta. Zbog covida, ali i zato što sam postala mama, broj putovanja se, naravno, smanjio. Zasad sam u Barceloni i dok god malena ne treba krenuti u vrtić i imati stalno boravište, mogu i dalje nastaviti s putovanjima. Nekako na poslovnom planu volim postići da kompanija u rastu dođe do trenutka kad znate da dalje može samo rasti. Tako je bilo s Rimac Automobilima, odakle sam otišla u trenutku kad je bio završen​ due diligence s Porscheom​. Sigurna sam da ću i u QEV-u biti dio tima barem dok ne osiguramo financiranje za sve narudžbe platforma za autobuse. Želim vidjeti da svojim vozilima zaista mijenjamo svijet ljudi u zemljama u razvoju, koje nisu toliko usredotočene na elektrifikaciju kao razvijene zemlje.

