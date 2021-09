Moontop – ključ uspješnog benefit programa

Oporavak gospodarstva u 2021. godini pred poslovnu zajednicu u Hrvatskoj opet je stavio izazov privlačenja i zadržavanja najboljeg kadra. Employer branding, kao i 2019. godine, opet zadobiva snažan interes vodećih tvrtki u Hrvatskoj jer ga vide kao ključan element kvalitetnog pozicioniranja i zadržavanja konkurentnosti na internacionalnom tržištu.

Za sve one koji 'brinu' o employer brandingu, ili će to tek početi, predstavljamo vam Moontop – digitalne benefite za zaposlenike. Što je Moontop, što nude tržištu i gdje se vide u narednim godinama pričamo s direktorom Josipom Miletićem.

ONE STOP SHOP – aplikacija za digitalne benefite

Moontop je inovativna hrvatska tech tvrtka iz HR industrije, one stop shop za digitalne benefite za zaposlenike. Krećemo iz Hrvatske uz namjeru brzog globalnog širenja, a sve kako bi postali globalni dobavljač za digitalne benefite za zaposlenike internacionalnim kompanijama poput Microsofta, Oraclea, Applea. Ogromna vrijednost koju nudimo spomenutim korporacijama jest jednostavno oblikovanje globalne strategije benefit programa za njihove zaposlenike, gdje god se oni nalazili.

Kompanije imaju potpunu fleksibilnost u definiraju broja zaposlenika, proizvoda, iznosa benefita, te mogu po vlastitoj organizacijskog strukturi prilagođavati program benefita: po kontinentu, državi, mjestu, hijerarhiji u kompaniji, radnoj poziciji, radnim rezultatima i slično.

Primjetno je da naglasak stavljate na fleksibilnost. Kompanije, odnosno njihovi zaposlenici mogu samostalno birati proizvode?

Da, upravu ste. Fleksibilnost je ključ. Prilikom oblikovanja naše ponude trudili smo se biti maksimalno „customer centric“ (hrv. fokusirani na kupce), te smo uvažavali elementarne razlike u stilu života, dobi zaposlenika i spolu, stoga zaposlenici mogu birati: teretane, osobne trenere, plivanje, tenis, prehranu na poslu/od kuće, frizerske usluge, make up i wellness usluge, dječje poklone, smještaj (najam kuće ili stana), edukacije i knjige, usluge kemijske čistionice itd.

Takvim pristupom i šarolikom ponudom vjerujemo da možemo obuhvatiti želje svih zaposlenika u kompaniji, čime tvrtka osigurava jednak tretman i ravnopravnost svih u programu benefita za zaposlenike.

Digitalna transformacija društva je sveprisutna. Mislite li da je pravo vrijeme za takvu digitalnu uslugu. Prepoznaju li donositelji odluka u poslovnoj zajednici u Hrvatskoj da je pravi trenutak za takav iskorak prema zaposlenicima.

Više je stvari koje nas čine optimističnima. Prva stvar na koju ste se i sami osvrnuli na početku jest intenzivan oporavak gospodarstva. HNB je u srpnju predviđao godišnji rast od gotovo 7 posto, a očekuju se velike stope rasta hrvatskog gospodarstva u narednim godinama, posebice na krilima dodjeljenih 22 milijarde EU sredstava.

Ako stavimo te brojke u kontekst, oporavak gospodarstva od 6,8 posto znači 25 milijardi kuna novostvorene vrijednosti. Za generiranje tolike dodane vrijednosti potrebno je zaposliti nekoliko desetaka tisuća novih radnika. S obzirom na spomenuti rast i u narednim godinama to pred tvrtke u Hrvatskoj stavlja ogroman strukturni izazov – nedostatak radne snage.

Nedostatak radne snage na tržištu rada u Hrvatskoj krije se u više kombiniranih razloga: trend iseljavanja (u zadnjih 10 godina preko 110.000 stanovnika je više iselilo nego uselilo u Hrvatsku), stopa prirodnog prirasta je -3.9% (15.000 više umrlih u odnosu na rođene), produljenje životnog vijeka (za 3.4 godine) i sve više umirovljenika na jednog zaposlenog (pad s 3 na 1.3 zaposlena po umirovljeniku), roditelji to postaju sve kasnije, manji broj djece u brakovima, itd.

U tom raskoraku, između snažnog rasta BDP-a i nedostatka radne snage, prepoznali smo budućnost i priliku za Moontop benefite.

Dakle demografski i makroekonomski pokazatelji su stup razvoja svijesti o Employer brandingu.

Da, zaposlenici su najveći kapital svake kompanije, a kompanije u nedostatku radne snage sve se više bave zaposlenicima.

Međutim treba napomenuti i hvalevrijedne napore Vlade RH koja je napravila sjajan posao kroz pet krugova poreznog rasterećenja, a kada govorimo o poduzetnicima, naglasak bih stavio na neoporezive primitke u naravi.

Krenimo od poreza na dohodak, da to nekako pojednostavim; u Hrvatskoj ako zaposleniku povećate plaću 1.00 kunu, tvrtku će to koštati čak do 2.25 kuna, ovisno o visini primanja i poreznom razredu.

Država je svjesna pozicije poduzetnika i potrebe za povećanjem primanja, s toga je olakšala svojevrstan rast primanja kroz neoporezive primitke u naravi, a da pritom tvrtkama dodatno ne narušavaju financijsku stabilnost. Sadu su na potezu lideri kompanija da budu odgovorni i iskoriste porezne olakšice.

Svi Moontop digitalni benefiti za zaposlenike su porezno priznati trošak i neoporeziva primanja u naravi.

Na tržište izlazimo u pomno odabranom terminu jer u zadnjem kvartalu većina kompanija planira budget za narednu godinu. S toga, ovo je idealno vrijeme da informiramo tržište, kroz sastanke prezentiramo tvrtkama mogućnosti suradnje kako bi mogle isplanirati neoporezive primitke u naravi putem Moontop aplikacije u planu za 2022. godinu.

Za više informacija pozivam vas da posjetite našu web stranicu www.moontop.app i zapratite nas na Linkedin page: link, zaključio je Josip Miletić, izvršni direktor.