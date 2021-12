Može li FER-ovac speći bolje kekse od domaćica? Može!

Ne događa se često da kupimo i kušamo nešto novo, što nam zaintrigira nepce u toj mjeri da se moramo pitati: Pa dobro, tko ovo radi?' To se dogodilo sa suhim kolačima koje proizvodi Fanola iz Kloštar Ivanića.

S minimalnim informacijama i do sada niti jednim objavljenim tekstom na Googleu u kojem bismo saznali nešto više, krenuli smo u potragu za tvornicom keksa 35 kilometara od Zagreba. Blizu, ali ipak 'bogu iza nogu'. Kad smo se stigli do lokacije, prvo što nam je upalo u oko bilo je to da objekt nema nikakvu fasadu što je probudilo određeni skepticizam. No čovjek s vremenom nauči da se knjiga ne sudi po koricama. Iznenadili smo se odličnim dizajnom interijera i organizaciji proizvodnog pogona Fanole, koju vodi i čiji je vlasnik Miro Drempetić koji u četvrtak navršava 31 godinu. Ekipa iz Fanole nas je dočekala toplo i širokih ruku, spremna ispričati svoju priču o keksima iza kojih stoji tradicija i dosljednost u kvaliteti. No najjači i najintenzivniji dojam ipak je ostavio božanstveni opojni miris iz pećnice koji se širi objektom i vraća u djetinjstvo, kad smo pred pećnicom nestrpljivo čekali kad će kolači biti gotovi.

Miro je naslijedio obiteljski biznis od svojih roditelja koji su 1991. godine pokrenuli proizvodnju svježe tjestenine na istoj lokaciji na kojoj se danas proizvode keksi. Točno preko puta njihove obiteljske kuće. U jednom trenutku okrenuli su se pekarstvu, keksi su bili sporedni. Međutim nakon što je Miro završio Fakultet elektrotehnike i računarstva, unatoč činjenici da djelatnost njegovih roditelja potpuno odudara od njegovog akademskog obrazovanja, odlučio je krajem 2014. godine preuzeti posao i orijentirati se isključivo na proizvodnju suhih kolača. Površno je do tada pratio kako proizvodnja funkcionira pa je za čelnog čovjeka ipak bio potreban savjetnik sa iskustvom.

Tako je nastala suradnja s Davorom Lipanovićem sa 20-ogodišnjim iskustvom u FMCG sektoru koji je, između ostalog, bio direktor tvrtke PepsiCo za Hrvatsku i Sloveniju, a danas je komercijalni direktor Fanole. S obzirom na to da njihovi keksi u to vrijeme nisu bili prepoznati na tržištu, odlučili su se na proizvodnju robnih marki. Ključan trenutak 2017. bilo je 'otvaranje' jednog velikog kupca - Lidla, za kojeg su počeli proizvoditi kekse za njegovu robnu marku Okusi zavičaja. Taj iskorak zahtijevao je certificiranje proizvodnje IFS certifikatom i nedugo nakon toga počeli su otvarati druge lance i proširili distribuciju robnih marki. A onda je lani, u vrijeme lockdowna uslijedila akvizicija nove suradnice, Tanje Krišto, nekadašnje suradnice iz Bille koja je zadužena za marketing i razvoj brenda. Fanola je krenula u rebranding, nakon kojeg je okrenula novi list u plasmanu vlastitog brenda.

Priču o poduzetničkom putu i brendu Fanola pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.