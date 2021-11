Može li tehnologija na naše stolove staviti kvalitetnije prehrambene proizvode?

Utjecaj prehrane na zdravlje je nemjerljivo važan, a snaga tehnologije neupitna. Zato će drugo izdanje Combisovog panela DiscussIT biti usmjereno na razmišljanje o tome kako je moguće da danas, kada na raspolaganju imamo najsofisticiraniju tehnologiju, među mnogima vlada uvjerenje da se nikad nismo lošije hranili?

DiscussIT panel 'Što se događa kada se prehrambena industrija susretne s IT-jem?' otkriva što sve tehnologija može učiniti da unaprijedimo proizvodnju, a samim time i gotov proizvod.

Uz to, korona kriza i prvi lockdown pokazali su nam koliko pitanje hrane može biti osjetljivo budući da smo gledali kako s polica trgovina nestaju zalihe brašna, kvasca, maslaca i drugih namirnica. Također, tada su se ljudi masovno počeli okretati vlastitom uzgoju hrane. Hrvatska i dalje više hrane uvozi, nego što je proizvodi, no pokazalo se da to svakako nije poželjna situacija u krizama. Zašto uvozimo hranu koju možemo proizvoditi sami i možemo li po ovom pitanju nešto promijeniti?

I za kraj, mnogo slušamo i čitamo o funkcionalnoj hrani, takozvanoj superhrani i namirnicama koje pomažu u očuvanju zdravlja. Zato DiscussIT promišlja i kako se snaći u novim svjetskim trendovima vezanim uz prehranu.

Na panelu će razgovarati vodeći ljudi prehrambene industrije i IT-a u Hrvatskoj: Ivana Rendulić Jelušić, konzultantica za pametnu poljoprivredu, Mladen Pejković, stariji izvršni direktor za transformaciju i ICT u Atlantic grupi, Damir Bulić, član uprave za financije Kraš Grupe i Goran Car, član uprave i glavni direktor Combisa. Raspravom moderira Tarik Filipović.

Eventu se možete pridružiti online 11.11. u 11 sati preko YouTube i LinkedIn platformi, bez potrebne prethodne prijave. Live stream DiscussIT-a bit će i na tportalu.