Muke vozača elektičnih automobila - da bi brže došli na red na punionicama uništavaju vozila

Vozači električnih vozila sve češće nailaze na neobičan problem. Naime, mnogima se nerijetko događa da im upravo drugi vozači pritišću crveni gumb na brzim punionicama kako bi prekinuli njihovo punjenje te priključili svoje vozilo, istaknuo je Hrvoje Prpić, predsjednik nacionalne udruge za e-mobilnost, putem priopćenja.

Osim toga, u posljednjim slučajevima se događalo da na isti način prekidaju i punjenje na vlastitim vozilima kako se ne bi izvršila naplata. No, većina tih vozača nije ni svjesna da tim postupkom, osim što si neće osloboditi punionicu ili osloboditi sebe od naplate, dodatno oštećuju svoja i tuđa električna vozila.

Naime, crveni gumb koji se nalazi na DC punionicama ne služi za pokretanje ili zaustavljanje punjenja, resetiranje uređaja ili prekid tuđeg punjenja kako bi se ubrzao red, nego je to prisilno gašenje DC napajanja prema električnom vozilu u slučaju izvanredne situacije, navodi Prpić.

Prilikom prisilnog gašenja punionice pod opterećenjem dolazi do 'arc weldinga' kontaktora u bateriji vozila, odnosno do trajnog oštećenja kontaktora koji je posljedično potrebno ili servisirati ili će broj ciklusa punjenja biti drastično smanjen.

Jedan od takvih primjera dogodio se na jednom Renaultu Zoeju na kojem je došlo do male 'eksplozije' kako bi se prisilno zaustavilo punjenje vozila. Popravak takvog oštećenja na električnom vozilu u ovlaštenim servisima košta od 10 do 20 tisuća kuna pa nikome ne bi trebalo biti u interesu oštetiti tuđe vozilo, kao niti doživjeti to na vlastitom iskustvu.

Također, mnogi operatori punionica su se već kroz medije požalili da brojni korisnici na takav način svjesno ili nesvjesno oštećuju samu punionicu i uništavaju opremu baš na konktaktorima.

Stoga, Prpić poručuje da se crveni gumb na punionicama treba koristiti isključivo u izvanrednim situacijama kako bi se sačuvala sva električna vozila, ali i punionice kako bi ostale ispravne.