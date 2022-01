Na parove razbroj s‘: Prebrojavanja su postala najvažnija sporedna stvar u Hrvatskoj

Brojenje i prebrojavanje ovih su dana u modi, čak i ako zanemarimo svakodnevno zbrajanje koronapozitivnih (u utorak 8471, ukupno 887.362), hospitaliziranih (trenutačno 1951) i preminulih (u utorak 51, ukupno 13.502).

Prebrojavanje stanovnika Hrvatske od samog je početka krenulo u pogrešnom smjeru. Popis stanovništva tri se puta produljivao. Zatim smo dobili očekivano katastrofalan rezultat od 3,888.529 stanovnika, što je 396.360 stanovnika, odnosno 9,3 posto, manje nego prije deset godina. A sad su se počeli javljati nepopisani, koji potvrđuju još jednu brojalicu: ovo je drugi uzastopni šlampav i loše odrađen popis stanovništva (nakon prošloga DZS je godinama prebrojavao rezultate).

Prebrojavanje potpisa za raspisivanje referenduma o ukidanju covid-potvrda i prebacivanje ovlasti s Nacionalnog stožera na Sabor trajalo je dulje i od dvotjednog prikupljanja potpisa i od popisa stanovništva. Mostovci su prebrojavali 410.533 potpisa za jedan referendum i 409.219 potpisa za drugi od 18. prosinca do 24. siječnja, kad su donijeli 82 kutije u Sabor. Sad će to opet prebrojavati Jandrokovićeva ekipa, pa ako su mostovci dobro brojili, sve će se uputiti Ustavnomu sudu; pa ako se inicijative odobre, onda se tek raspisuje referendum, a ako prođe, onda će se tek mijenjati propisi koji tada, nadam se, nikomu neće biti važni jer je pandemija odavno završila. Pa i Most cijelom usporenom paradom samo traži svojih pet minuta medijske slave.

Prebrojavanje stambenih kvadrata Zvonimira Frka-Petešića postao je nacionalni sport u kojem se brojalica svakodnevno dopunjuje novim brojevima i činjenicama. Koliko se god cijela Vladina mašinerija upirala da dokaže kako je sve po zakonu, ostaje činjenica da je šef Plenkovićeva ureda zajedno sa svojom obitelji zapravo beskućnik, i sva je sreća što je uz drugu najmoćniju funkciju u državi dobio i adekvatan stan na korištenje. Pa zar da spava pod mostom?

Prebrojavanje trulih jaja uslijedilo je odmah nakon frke s Frkom. Policija je uobičajeno promptno reagirala na najveću moguću ugrozu i uoči Plenkovićeva posjeta Zadru privela autora prijetećega komentara na Facebooku: 'Triba ga dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone.' Sva je sreća da institucije rade svoj posao pa nam je premijer u Zadru prošao bez pokvarenih jaja i bio je siguran baš kao i u svojoj rezidenciji u Zabranjenom gradu na Gornjem gradu.

Prebrojavanje iskorištenosti Fonda solidarnosti ušlo je u novu fazu: resorni ministar zadužen za blokiranje obnove nakon potresa objavio je da je dosad iskorišteno 383 milijuna kuna od ukupno 5,1 milijarde koja bi trebala biti iskorištena do lipnja.

Prebrojavanje obnovljenih kuća i stanova u državnom aranžmanu možda je najlakša kategorija u ovim aktualnim brojalicama. Jedan? Ili možda ipak – velika nula (ne računajući frku s Frkinim stanom)?

Brojenje ovaca u gluho doba nesanice zato je ipak najkorisnije aktualno prebrojavanje.