NAJDOGAĐAJ GODINE - Bitka Šaranovića i Pivca za Kraš 

Uzlet Krašove dionice nakon što se u utrku o preuzimanje neočekivano pojavio srbijanski biznismen Nebojša Šaranović dobila je svoj epilog – MI Braća Pivac postala je vlasnik Kraša s udjelom od 49,29 posto dobivši upravljačka prava nakon što je Skupština Kraš-Esopa donijela odluku da će svoj vlasnički udio prodati vrgoračkom mesnoj industriji. Ciparska tvrtka Kappa Star Limited u Šaranovićevom vlasništvu morala se zadovoljiti utješnom nagradom dobijanja kontrolnog paketa zaustavivši se na 28,01 posto vlasničkog udjela.

Bila je to do sada nezabilježena utrka na Zagrebačkoj burzi za preuzimanje neke tvrtke koja je trajala od sredine rujna do kraja studenog. Nesumnjivo, događaj godine. Po medijima su se objavljivale razne analize dok je Šaranović svakodnevno agresivno kupovao od koga je stigao, dok su se MI Braća Pivac i Kraš Esop sklonili u stranu čekajući dok ne prođe oluja s istoka.

Šaranović je dobrano uzdrmao vodeći suvlasnički dvojac MI Braća Pivac – Kraš Esop, zbog čega je nesumnjivo rasla i nervoza u njihovim taborima nemoćni da ga čak i uspore. Ipak, unatoč Šaranovićevoj agresivnoj kampanji koja je u jednom trenutku dosegla ponudu od 1090 kuna po dionici (gotovo tri puta više nego prije kampanje), oni koji su pratili dešavanja oko te konditorske tvrtke, ipak su mogli prognozirati da će na kraju vrgorački vlasnici biti ti koji će ovladati Krašom.

Naime, informacije iznutra govorile su da je Kraš Esop, unatoč nekim navodnim nedoumicama dijela članstva, privržen starim partnerima Pivcima, dok je preostalom dijelu malih dioničara izvan Esopa, koji se nisu imali obaveze konsultirati ni s kim, privlačniji bio Šaranović sa svojom jakom ponudom za dionicu od kojih je preuzeo 'samo' 28,01 posto udjela. Doduše, u intervjuu Jutarnjem listu Šaranović je izjavio da je članovima Kraš-Esopa ponudio 1.075 kuna za dionicu (čime bi s 46 posto preuzeo upravljačka prava s obzirom da 5,1 posto dionica drži sam Kraš koji nema pravo glasa na Skupštini tvrtke), no u Kraš-Esopu su to demantirali tvrdeći da im je jedinu ponudu poslala MI Braća Pivac koju su na kraju i prihvatili.

MI Braća Pivac sada imaju 49,29 posto udjela i preko 50 posto upravljačkih prava. Ne može se reći da su Pivci odnijeli Pirovu pobjedu jer bi to značilo da su, prisiljeni na preuzimanje Kraša, potrošili novac za neke buduće investicije, a njih najavljuju u njihovim drugim tvrtkama i za slijedeću godinu. Međutim, Pivci su dionicu Kraš Esopa morali platiti duplo skuplje (861 kunu, ukupno 238 milijuna kuna) nego što je ona vrijedila prije pojave Šaranovića koji ih je istovremeno natjerao da radikalno promijene planove, ne samo zbog puno bržeg preuzimanja Kraša nego što su mislili, nego i zbog toga što je iz suvlasništva nestao jedan od ključnih dioničara – Kraš Esop.

Time je Šaranović u nikad zanimljivijem ratu za dionice na Zagrebačkoj burzi utjecao na radikalne promjene u Krašu. Pa iako iz MI Braća Pivac najavljuju da neće dirati broj zaposlenih, svjesni su da mora doći do restrukturiranja tvrtke kako bi bila još profitabilnija, a što je kod Kraša, kažu analitičari, nužno. Koliko će se restrukturiranje lakše sprovesti bez Kraš-Esopa, tek ćemo vidjeti.