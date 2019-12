Najmoćnije žene biznisa - Ana Stojić Deban: Menadžer je dobar koliko su dobri ljudi kojima se okružio

Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga: Novim generacijama ostavljam modernu, restrukturiranu kompaniju refinanciranih dugova

Uz Liderovu konferenciju Žene u biznisu, kojom smo prošlog tjedna, devetu godinu za redom nastojali dati svoj doprinos u promicanju žena u gospodarstvu, objavili smo i u aktualnom broju Lidera listu od 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema kriteriju upravljačke moći i nekih 'mekih' kriterija poput utjecaja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu, odredili smo i 10 najmoćnijih kojima su na konferenciji uručene i svečane nagrade. Na Liderovom webu objavljujemo serijal njihovih stavova i odgovora na teme upravljanja, cjeloživotnog obrazovanja i zaloga za budućnost, odnosno što misle da iza sebe ostavljaju mlađim generacijama.

Među njima je Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga. Iako joj je upravljačka moć radi izdvajanja ZET-a i Zagrebačkog Velesajma iz Holdinga skoro duplo manja nego lani, i dalje upravlja jednom od najvećih tvrtki po broju zaposlenih i prihodima u Hrvatskoj. Konkretno s 282 milijuna eura. Njezin direktorski tim većinom čine žene.

Koje ste ključne odluke donijeli u posljednjih godinu dana i kako su se one manifestirale na vaše radno okruženje i tržište općenito?

Zagrebački holding jedna je od najvećih hrvatskih kompanija i neprekidno se suočavamo s novim izazovima. Kod ovako velikih kompanija izazovi su optimizacija poslovnih procesa i poslovanja i to svake godine. Ove je godine poseban izazov predstavljalo uvođenje tehnoloških inovacija vezanih uz gospodarenje otpadom. Potrebno je puno aktivnosti unutar same kompanije da bi se uveli novi procesi, a onda dolazi na red i komunikacija s građanima. Iznimno smo svjesni koliko je važna točna, pravodobna i jasna komunikacija s građanima, zato neprekidno uvodimo inovacije koje im mogu pojednostavniti dolazak do informacija. Tako su sve komunalne i prometne informacije ažurno dostupne na holdingcentar.zgh.hr. Korisnički centar Zagrebačkog holdinga građanima je dostupan 24 sata dnevno, svakog dana, telefonom, e-mailom i putem aplikacija. Čini se kao sitnica, ali to je za nas velika i važna inovacija na koju smo iznimno ponosni. U 21. stoljeću korisnici naših usluga moraju moći dobiti informaciju koja im je važna i značajna u trenu kada im je ona potrebna.

Koji su vaši prioriteti u daljnjem razvoju kompanije?

Kao što sam već spomenula, najveći prioritet je zadovoljstvo korisnika, građana grada Zagreba. Imamo viziju Zagreba budućnosti i trudimo se postaviti sustav koji će podizati kvalitetu života građana neprekidno, iz godine u godinu, i koji će biti dovoljno agilan da se brzo prilagodi brojnim i zahtjevnim izazovima koje novo doba stavlja pred nas. Dakle, prioritet je stvoriti agilnu, modernu i brzu kompaniju u čijem su fokusu korisnik i njegove potrebe, kompaniju koja je spremna odgovoriti na svaki izazov, bez obzira na njegovu složenost ili težinu. Vjerujem da smo na dobrom putu da tu viziju i ostvarimo.

Obrazovanje je jedno od ključnih i najizazovnijih područja za osnaživanje žena u poduzetništvu. Koje ste dodatne edukacije, seminare, treninge i ostale oblike usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja do sada pohađali?

Završila sam i ekonomiju poduzetništva i kasnije građevinski fakultet. Vjerujem da sam kombinacijom oba studija osigurala važne vještine i znanja koja su me pripremila za rješavanje složenih izazova koji su me dočekali u karijeri. Velik sam pobornik cjeloživotnog obrazovanja, a još veći pobornik cjeloživotnog učenja - formalnog i neformalnog. To je osnova uspjeha, čime god se bavili. Gledajući svoj poslovni put dosad, ne bih uspjela da nisam učila, učila i onda još malo učila. A učim i danas.

Kako, uz sve izazove privatnog i poslovnog života, naći snage i vremena za usavršavanje i rad na sebi?

Jedini mogući odgovor na ovo pitanje je ona poznata floskula o dobroj organizaciji. Smiješno mi je to izgovarati, ali to je istina. U karijeri sam usavršila dobro postavljati prioritete, što je i normalno s obzirom na izazove s kojima sam se suočavala. Ali, osim organizacijskih sposobnosti, moram istaknuti da uvelike pomaže kvalitetan i stručan tim suradnika koje sam okupila. Naposljetku, menadžer je dobar koliko su dobri ljudi kojima se okružio, a ja vjerujem da imam stručnjake koji poslu pristupaju sa znanjem, vizijom i strašću.

Što mislite da iza sebe ostavljate novim generacijama? Koje ste sustave i uzorke ponašanja unutar radnog procesa promijenili, poboljšali?

Bez lažne skromnosti, mislim da ostavljam neke vrijedne stvari. Ostavljam modernu, restrukturiranu kompaniju refinanciranih dugova koju vodeće svjetske rejting agencije promatraju kao dobar primjer poslovne prakse. Ostavljam nove procese i sustave koji djeluju u korist građana grada Zagreba. Ostavljam sustav komunikacije s građanima, dostupan svakog dana, u svakom trenutku. Što se obrazaca ponašanja i sustava tiče, puno smo toga morali promijeniti da bismo stvorili modernu, suvremenu kompaniju kakav je Zagrebački holding danas u sve većoj mjeri. Radili smo na boljoj internoj komunikaciji, na razvijanju unutarnjih potencijala te na preuzimanju odgovornosti. Pozitivne učinke tih procesa vidimo već danas.