Najmoćnije žene biznisa - Sabina Škrtić: Ne volim se penjati, ali kada se popnem, pogled je uvijek najbolja nagrada za trud

Uz Liderovu konferenciju Žene u biznisu, kojom smo prošlog tjedna, devetu godinu za redom nastojali dati svoj doprinos u promicanju žena u gospodarstvu, objavili smo i u aktualnom broju Lidera listu od 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema kriteriju upravljačke moći i nekih 'mekih' kriterija poput utjecaja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu, odredili smo i 10 najmoćnijih kojima su na konferenciji uručene i svečane nagrade. Na Liderovom webu objavljujemo serijal njihovih stavova i odgovora na teme upravljanja, cjeloživotnog obrazovanja i zaloga za budućnost, odnosno što misle da iza sebe ostavljaju mlađim generacijama.

Među njima je i Sabina Škrtić, članica Uprave ENNA grupe, druge godine za redom. Po upravljačkoj moći najmoćnija je članica Uprave u državi, upravlja s 1,5 milijardi eura. Škrtić ima bogato poslovno iskustvo, kako u privatnom tako i u javnom i državnom sektoru. Bila je zadužena za ukupnu politiku upravljanja ljudskim potencijalima u svim strateškim poslovnim jedinicama Adris Grupe, osim poslova direktorice ljudskih potencijala na HRT-u, bila je zamjenica rukovoditelja proizvodnje programa HTV-a, a svakako će ostati zapamćena i po uspješnom gašenju požara u Hrvatskoj gospodarskoj komori kao pomoćnica Ministra gospodarstva. Nakon bogatog iskustva u privatnom i javnom sektoru, upravlja jednom od najuspješnijih i najbrže rastućih tvrtki u energetskom biznisu.

Koje ste ključne odluke donijeli u posljednjih godinu dana i kako su se one manifestirale na vaše radno okruženje i tržište općenito?

ENNA&PPD grupa prije tri godine donijela je strategiju diverzifikacije kao neki osnovni razvojni smjer. Tijekom ove godine intenzivno smo radili na jačanju naših aktivnosti u segmentu logistike. Javnosti je poznato kako smo povećali svoj udio u Luci Ploče, a naša tvrtka ENNA Transport zabilježila je značajan porast broja prevezenih vlakova. Sve te okolnosti su dovele do toga da je logistika u ENNA&PPD grupi dobila i svog formalnog nositelja – tvrtku ENNA logic, koja bi trebala objediniti sve aktivnosti unutar logističkog poslovnog djelovanja. Sve odluke unutar ENNA grupe donose se na razini Uprave, temeljem prijedloga i argumenata menadžmenta, stoga mogu reći da nema značajnih pojedinačnih odluka. Mi prepoznajemo tim kao stvarnu snagu našeg poslovnog sustava i tako se ponašamo i u svakodnevnom poslovanju. Trudimo se promovirati sustav i timove unutar kojih pojedinci imaju prostor razvijati se i maksimizirati svoje potencijale. To je dobar osjećaj za sve nas.

Koji su vaši prioriteti u daljnjem razvoju kompanije?

ENNA&PPD djeluju u sektoru energetike i logistike i upravo su to sektori koji prolaze vrlo intenzivne i suštinske promjene, a posebice energetski sektor. Živimo i radimo u vremenu kada se događaju gotovo povijesne transformacije i zapravo smo u eri energetske tranzicije. Niskougljična budućnost zahtijeva ozbiljna promišljanja već danas, a ubrzani razvoj tehnologije mijenja sve poznate postavke. Primjerice, upravo zahvaljujući tehnološkom razvoju afirmirao se LNG, što je rezultiralo time da prirodni plin postaje globalni proizvod i ta činjenica traži intenzivno usvajanje novih znanja i vještina. Istovremeno, Hrvatska ulazi u završnicu liberalizacije željezničkog transporta te u svim segmentima poslovanja sve veći značaj ima redovno i aktivno praćenje regulative koja je ključna pretpostavka za učinkovite strategije. Kontinuirano učenje i prilagodba je naša najveća snaga i tome smo u cijelosti usmjereni, jer shvaćamo kako jedino izvrsnost može osigurati konkurentsku prednost. Nema više stalnih i dugoročnih rješenja, nego se zahtijeva kontinuirana agilnost, kako zaposlenika tako i sustava u cjelini. ENNA&PPD su sustav kojem je upravljanje promjenama stil upravljanja i korporativni način razmišljanja.

Obrazovanje je jedno od ključnih i najizazovnijih područja za osnaživanje žena u poduzetništvu. Koje ste dodatne edukacije, seminare, treninge i ostale oblike usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja do sada pohađali?

Prije nešto više od dvije godine upisala sam doktorat Ekonomija i globalna sigurnost na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom svog profesionalnog staža sam se trudila neprestano usvajati nova znanja i vještine. Tako sam prošla programe na INSEAD-u, IEDC Poslovnoj školi Bled, bila polaznik International Visitors Leadership Programa u organizaciji State Departmenta. U okviru ENNA GO! interne platforme za razvoj unutar ENNA&PPD grupe sam zajedno s cijelim menadžment timom prošla odličan 'tailor maid' Leadership program u izvedbi IEDC Poslovne škole Bled. Završila sam program Managementa pri Henley Management Collegu s Oxforda i prošla još dosta raznih edukacija. Kontinuirano sudjelujem na svim naprednim konferencijama iz područja energetike i to je postalo sastavni dio mog svakodnevnog posla. Osobno vjerujem u znanje i u potrebu da ga stalno nadograđujemo i da se osobno i profesionalno u kontinuitetu razvijamo. Učimo kroz rad, prihvaćanje izazovnih zadataka, kroz rad u timovima, kroz mentorstva. Zapravo oblici učenja i razvoja su gotovo neiscrpni.

Kako, uz sve izazove privatnog i poslovnog života, naći snage i vremena za usavršavanje i rad na sebi?

Mislim da je to pitanje volje i motiva. Prije svega je to nešto što dolazi iz naše osobne strukture ličnosti, a onda je naravno i pitanje podrške u okruženju. Imam privilegiju biti član ENNA&PPD tima, gdje se ne samo razumije potreba za osobnim razvojem, nego se i aktivno potiče. Slično je bilo i u nekim drugim sustavima u kojima sam radila. Naravno, moja najveća snaga je u mojoj obitelji i mojem suprugu koji se isto nalazi u poziciji da mora kontinuirano učiti i razvijati se, tako da razumijevanje i podrška, u mojem slučaju nikada nije izostala. Da se razumijemo - nije jednostavno, ali nije ni nemoguće, a nova znanja uvijek otvaraju nove poglede. Za mene je to kao uspon na neko brdo. Ne volim se penjati, ali kada se popnem, pogled je uvijek najbolja nagrada za trud.

Što mislite da iza sebe ostavljate novim generacijama? Koje ste sustave i uzorke ponašanja unutar radnog procesa promijenili, poboljšali?

Prije svega, važnost znanja i učenja. Ako su svi moji suradnici s kojima sam ikada radila shvatili da su stalno učenje i neustrašivost, ali i razumsko pristupanje poslovnim zadacima pravi put za razvoj i napredovanje, mislim da sam puno učinila. Nadalje, inzistiranje da se posao obavi dobro, a ne polovično, ne površno, da se razumije ono što se radi, a ne da se zadacima pristupa napamet i samo da se zadovolji forma. U konačnici, ako sam suradnicima pa i svojoj djeci uspjela prenijeti uvjerenje da se iskrena posvećenost, izvrsnost, integritet i rad poštuju i prepoznaju, mislim da je to dobra ostavština.