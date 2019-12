Najmoćnije žene u biznisu - Nataša Rapaić: Velika i rizična odluka bila je ostaviti posao u španjolskom veleposlanstvu

Uz Liderovu konferenciju Žene u biznisu, kojom smo u četvrtak devetu godinu za redom nastojali dati svoj doprinos u promicanju žena u gospodarstvu, objavili smo i u aktualnom broju Lidera listu od 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Prema kriteriju upravljačke moći i nekih 'mekih' kriterija poput utjecaja i doprinosa hrvatskom gospodarstvu, odredili smo i 10 najmoćnijih kojima su na konferenciji uručene i svečane nagrade. Na Liderovom webu objavljujemo serijal njihovih stavova, i odgovora na teme upravljanja, cjeloživotnog obrazovanja i zaloga za budućnost, odnosno što misle da iza sebe ostavljaju mlađim generacijama.

Među njima je i Nataša Rapaić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za privatne korisnike HT-a. Na toj je poziciji šest godina i trenutno upravlja sa 888 milijuna eura. Njezin glavni cilj je ‘internetizirati’ i digitalizirati Hrvatsku u što većoj mjeri.

Koje ste ključne odluke donijeli u posljednjih godinu dana i kako su se one manifestirale na vaše radno okruženje i tržište općenito?

Cilj Hrvatskog Telekoma je povezati sve ljude s mogućnostima koje pruža tehnologija. Za to je neophodno ponuditi bolji internetski pristup u svakom dijelu Hrvatske. Stoga smo od početka godine gotovo 100.000 hrvatskih kućanstava povezali takozvanim hibridnim pristupom koji spaja najbolje od fiksne i mobilne mreže. Svim korisnicima koji putem fiksne infrastrukture ne mogu dobiti zadovoljavajuću brzinu interneta, hibridni ruter omogućava i do dva puta veće brzine koristeći mobilnu mrežu, a da pritom korisnik nije svjestan koristi li se fiksna ili mobilna tehnologija. To je dobar primjer kako tehnologija može pomoći internetizaciji Hrvatske dok ne uspijemo povećati broj optičkih priključaka. Ponosna sam također i na činjenicu da smo do sada spojili 270.000 kućanstava s optičkom infrastrukturom (FTTH) te da ćemo u idućem razdoblju povećati taj broj. Isto tako, veseli me i činjenica da se Hrvatski Telekom prijavio na 16 od ukupno 21 natječajnog područja za izgradnju širokopojasne infrastrukture uz subvencije iz fondova EU te je izabran za 13 područja u kojima ćemo povezati više od 145 tisuća kućanstava diljem Hrvatske.

Koji su vaši prioriteti u daljnjem razvoju kompanije?

Prioriteti u daljnjem razvoju kompanije su svakako ostvarenje održivog i profitabilnog rasta kompanije, a naša svrha, Svijet boljih Mogućnosti, je povezati sve ljude s prilikama koje im tehnologija pruža već danas, istodobno gradeći bolje sutra. Mi smo predvodnik digitalizacije Hrvatske, imamo najbolju mrežu i putem naše infrastrukture želimo i dalje nuditi proizvode i usluge koji će omogućiti svima prednosti digitalnog svijeta, a iskustvo korištenja naših proizvoda i usluga učiniti boljim i jednostavnijim.

Obrazovanje je jedno od ključnih i najizazovnijih područja za osnaživanje žena u poduzetništvu. Koje ste dodatne edukacije, seminare, treninge i ostale oblike usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja do sada pohađali?

Od svih edukacija koje sam prošla svakako bih izdvojila International MBA koji sam radila na Madridskom Instituto de Empresa. Bila je to velika odluka za mene i rizična za moju karijeru, ostaviti posao u španjolskom veleposlanstvu i otići godinu i pol studirati u Madrid. To me iskustvo oblikovalo ne samo zbog novostečenih znanja, nego i činjenice da nas rad u internacionalnom okruženju s ljudima iz različitih kultura obogaćuje i utječe na naš osobni rast.

Kako, uz sve izazove privatnog i poslovnog života, naći snage i vremena za usavršavanje i rad na sebi?

Teško, ali zato ne smijemo zaboraviti da jedino ulaganjem u sebe možemo biti sretan i ravnopravan član zajednice. Osobno sam imala sreću jer me obitelj uvijek podržavala te sam zbog toga jako zahvalna mom suprugu. Često se mi same, a i cijelo društvo teško nosi s promijenjenom ulogom žene u društvu, tako da će trebati vremena da nestane osjećaj krivnje koje danas imamo jer ne nalazimo dovoljno vremena da se posvetimo svemu što bi htjele.

Što mislite da iza sebe ostavljate novim generacijama? Koje ste sustave i uzorke ponašanja unutar radnog procesa promijenili, poboljšali?

Hrvatski Telekom je prošao temeljnu transformaciju od monopolista do agilne kompanije koja stavlja korisnika u centar svih svojih procesa. Ta transformacija još uvijek nije gotova i nastavljamo raditi dalje u tom smjeru kako bi HT postao najbolje mjesto za rad temeljeno na digitalnoj kompaniji, u kojoj će tehnologija omogućiti jednostavnije, brže i bolje interne procese kako bi naši zaposlenici bili zadovoljniji i osigurali bolje korisničko iskustvo.