Napustili karijere u uspješnim IT tvrtkama kako bi prodavali Pokemon karte

Denis Devčić i Ivan Kosovec upoznali su se 2018. godine na putu prema velikom kartaškom Magic the Gathering turniru u Torinu u Italiji. Ono što je krenulo kao desetosatna vožnja i vikend pun kartanja, tri godine kasnije preraslo je u veliko prijateljstvo i poslovnu suradnju. Denis i Ivan napusitli su svoje poslove u hrvatskim IT agencijama Degordianu i Infinumu i odlučili se okušati u poduzetničkim vodama. Prvenstveno u eCommerce svijetu, potom u manjem fizičkom dućanu, a sada su otvorili tzv. 'LGS' Local Game Store. Radi se o najvećoj i najbolje opremljenoj tabletop hobby igraonici u Hrvatskoj, a možda i šire.

– Dječački san mi je bio imati vlastiti Local Game Store. S Trading Card Games sam krenuo početkom milenija i taj hobi je vrlo bitan dio mog života. Odrastao sam uz Pokemone i Magic The Gathering i sada sam uz Magic Omens spreman dočekati novu generaciju igrača i izgraditi zdravu zajednicu ljudi koji dijele strast prema ovom hobiju – kaže Ivan Kosovec, vlasnik dućana Magic Omens.

Local Game Store (LGS) koncept je hobby dućana gdje svi ljubitelji društvenih igara i kartaških igara (tzv. TCG-s, tj. Trading Card Games) mogu kupiti željene proizvode, ali i u igraonici dućana upoznati istomišljenike, isprobati nove igre ili sudjelovati na turnirima.

Magic Omens donedavno je bio samo mali dućan. A od subote 16. listopada, od otvorenja nove lokacije ovog hobby dućana, predstavili su i najmodernije opremljenu igraonicu u Hrvatskoj.

Tjedni događaji

No, postoji li doista tolika potražnja za društvenim igrama i kartama? Iznenađujuće, potražnja je ogromna – kombinacija nostalgije i izoliranosti zbog COVID-a su učinili igre kao Pokemon TCG još popularnijima. Do sada se u svijetu prodalo preko 30 milijardi Pokemon karata. Primjerice, igra poput Magic The Gathering je 2020 godine imala 581.2 milijuna dolara profita. Popularnost tih igara dovela je do postojanja turnira – organiziranih događanja gdje se mogu okupiti i igrati svi entuzijasti. Upravo iz tog razloga stvorila se potreba za imanjem prostora za igranje te izgradnje zajednice.

Denis i Ivan, vlasnici trgovine Magic Omens, oduvijek su željeli stvoriti prostor u kojem se ljudi mogu družiti, upoznavati i igrati svoje najdraže igre. S novom lokacijom želja im se ostvarila. U igraonici će se održavati tjedni događaji za sve najdraže igre. Na tjednoj bazi održavat će se događaji iz najpopularnijih TCG-ova kao što Magic the Gathering karte, Flesh and Blood, Pokemon karte i mnoge druge igre. Čak i kad nema organiziranih turnira, svi entuzijasti mogu doći uživati u svojim najdražim igrama.

I sami 'ovisni' o igrama

Magic Omens hobby dućan nalazi se na Savskoj cesti 144A. Zaposlenici nude savjete kako započeti s nekim od ovih zabavnih hobija, a tamo su često i vlasnici Ivan i Denis. Jer, na kraju krajeva, i oni su sami ovisni o ovom hobiju.

– Ovo je nešto što sam oduvijek htio, ali sam mislio da ne mogu istovremeno imati hobi te zarađivati od njega. Drago mi je da sam se našao s nekime tko dijeli moju viziju. Vjerujem da možemo napraviti prekrasne stvari u Hrvatskoj – kaže Denis Devčić, vlasnik dućana Magic Omens.

Magic Omens također ima Facebook grupu koja okuplja sve ljubitelje turnira TCG. Preko grupe Magic Omens Community može se pratiti i prijaviti na sve turnire koji se održavaju u njihovom dućanu. Unutar dućana može se pronaći širok spektar igara. Od popularnih Pokemona, Yu-Gi oh i Magic the Gathering karata do najnovije Flesh and Blood igre, kao i klasičnih društvenih igara – Monopoly, Code Names, Catan, 7 Wonders i Gloomhaven.