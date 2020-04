Narudžbe stale, no unatoč dužem vremenu isporuke repromaterijala ima

Nastavljamo s objavama čelnih ljudi tvrtki koji su nam objasnili razloge obustave ili smanjenja proizvodnje.

Tihomir Premužak, predsjednik Uprave Vetropack straže: Stale narudžbe

Od 11 proizvodnih linija zaustavili su jednu. Ova kompanija mnogo ovisi o poslovanju HoReCe, a kako su narudžbe proizvođača koji opskrbljuju hotelsko-ugostiteljske tvrtke stale, tako su stale i narudžbe proizvođača od Vetropack Straže. Što se tiče sirovine, dolaskom krize nabavili su dovoljne količine, tako da za sada u tom smislu nemaju problema. Plaće za ožujak nisu smanjivali, kao ni broj radnika, ali sve je moguće, od obustave još nekih proizvodnih linija do smanjenja broja zaposlenih ili plaća te rezanja drugih troškova.

Ivan Ergović, vlasnik i predsjednik Uprave Nexe grupe: Dugi rokovi isporuke

Sve tvornice u poslovnom sustavu Nexe grupe (Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina) rade i isporučuju svoje proizvode. Nabava ključnih proizvoda – sirovina i energenata ide normalnim tijekom, u skladu s ranije sklopljenim ugovorima. Što se tiče nabave ostale robe, glavni su problem dugi rokovi isporuke od dobavljača. Međunarodni transportni pravci funkcioniraju, međutim, sve je primjetniji problem likvidnosti. Naime, sve više se pojavljuju zahtjevi dobavljača za skraćivanjem rokova plaćanja te su u tom kontekstu nabavni procesi suočeni s izazovima.

Petar Šimić, većinski vlasnik Grad-Exporta: Osigurane zalihe repromaterijala

Narudžbe padaju od početka krize, sada već za 30 do 35 posto, a razlog je zaustavljanje investicijskih ciklusa u zemljama EU, koje je njihovo glavno tržište. Repromaterijal nabavljaju iz zemalja EU, ali na vrijeme su osigurali zalihe za tri do pet mjeseci, ovisno o intenzitetu proizvodnje. Problema u transportu nemaju otkako su ublažene mjere prijevoznicima. Nijednoga zaposlenoga, čak ni one zaposlene na određeno vrijeme, nisu poslali na zavod za zapošljavanje, a plaće za ožujak nisu smanjivali.

