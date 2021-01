Povodom Europskog dana zaštite osobnih podataka, koji obilježavamo 28. siječnja od 2006. godine, Agencija za zaštitu osobnih podataka, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, organizirala je međunarodnu online konferenciju pod nazivom „Digitalna transformacija i zaštita podataka u doba globalne pandemije“, koja je okupila mnogobrojne inozemne i domaće stručnjake u području zaštite podataka, među kojima je i Europski nadzornik za zaštitu podataka Wojciech Wiewiórowski.

U uvodnom obraćanju ravnatelj AZOP-a Zdravko Vukić istaknuo je kako Agencija kontinuirano provodi kampanje i edukacije kako bi građani bili svjesni svog temeljnog ljudskog prava – prava na zaštitu osobnih podataka, a organizacije svojih obaveza u zaštiti osobnih podataka.

„Nalazimo se u izazovnom vremenu gdje nam digitalni svijet uvelike olakšava posao, učenje, kupovinu, informiranje, ali i stavlja pred nas brojne izazove, kako one sigurnosne, tako i one široke društvene, ali i etičke. Zato je važnije nego ikad zaštiti svoje osobne podatke na svim razinama, a posebno znati za što se oni koriste, čak i kada smo dozvolili njihovo korištenje“, rekao je ravnatelj Vukić te naglasio: „Ne zaboravite, naši osobni podaci, naša su imovina.“

Petar Mišević, savjetnik predsjednika HGK i voditelj Odjela za obrazovanje kvalitetu i informacijsku sigurnost izrazio je zadovoljstvo što je HGK bio partner u organizaciji ove konferencije te istaknuo da HGK i AZOP surađuju i na provođenju edukacija za poduzetnike diljem Hrvatske.

Govornici su poslali ključnu poruku da je ulaganje u usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka, digitalnu transformaciju poslovanja i informacijsku sigurnost ulaganje koje se višestruko isplati, a ujedno je i prilika za povećanje operativne učinkovitosti i uspješno iskorištavanje poslovnih mogućnosti koje donosi kriza.

Okrugli stol: Tehnologija, pravo i nadzor

Nakon AZOP-ove konferencije, IAPP (International Association of Privacy Professionals) KnowledgeNet Croatia je u suradnji s HUP-om organizirao online panel koji je okupio eminentne stručnjake iz područja zaštite osobnih podataka na temu predefinirane i integrirane privatnosti (Privacy by default i Privacy by design). Panel su otvorili William Bello, zamjenik predsjednika hrvatskog ogranka IAPP i gospođa Milica Jovanović, savjetnica iz Ureda glavnog direktora HUP-a.

Panel je obuhvatio specifičnosti tri važna aspekta u usklađivanju organizacija s GDPR-om: tehnologija, pravo i nadzor.

Wojciech Wiewiórowski, Europski nadzornik za zaštitu podataka, gostovao je i na ovom panelu te ukratko predstavio povijest koncepta Privacy by design naglašavajući njezinu važnost kao prilike za poslovanje koja donosi više stvarne koristi od samog formalnog usklađivanja s člankom Uredbe koji ga propisuje.

Neven Dujmović iz Hrvatskog Telekoma predstavio je smjernice koje je krajem prošle godine izdao EDPB (Europski odbor za zaštitu podataka) te tehničke aspekte u planiranju projekata s obzirom na privacy by design i njegove prednosti. Vlatka Vuković iz Horwath Wolf ukazala je na pravne aspekte pri odlukama o korištenju zastarjelih informatičkih sustava s obzirom na njihova ograničenja u osiguravanju obveza propisanih ovom regulativom, a Natalija Parlov Una, certifikacijska auditorica informacijske sigurnosti iz njemačkog TÜV NORD-a, ukazala je na preporuke Europske komisije u smjeru standardizacije poslovanja ISO standardima informacijske sigurnosti i privatnosti ISO 27001 i ISO 27701 kao kvalitativnom alatu u dostizanju usklađenosti sa zakonskom regulativom - kako s GDPR-om, tako i ostalom regulativom vezanom uz informacijsku sigurnost.