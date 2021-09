Nastavlja se drama u Jadroplovu, novi predsjednik Uprave je Ivan Pavlović

Na jučerašnjoj sjednici Nadzorni odbor Jadroplova donio je odluku o opozivu predsjednika Uprave Branimira Kovačića i člana Uprave Marija Radačića, a za novog predsjednika Uprave Jadroplova imenovan je Ivan Pavlović, bivši ministar pomorstva, prometa i veza te bivši predsjednik Uprave Luke Ploče, na mandat od pet godina. Tomu je prethodilo što je Upravno vijeće državnog Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) prihvatilo prijedlog ravnatelja Milana Plećaša za njihov opoziv, koje je u petak 3. rujna opozvalo sada već bivšu Upravu Jadroplova.

Naime, proces dokapitalizacije Jadroplova, za kojega je javni poziv trajao od 25. srpnja do 20. kolovoza, poništen je jer Nadzorni odbor neočekivano povukao suglasnost za realizaciju dokapitalizacije. Očekuje se da će novi sastav Uprave Jadroplova, uz suglasnost Nadzornog odbora, ponovno pokrenuti javni poziv za dokapitalizaciju.

Nakon obavijesti Nadzornog odbora o povlačenju suglasnosti, CERP je poslao obavijest Zagrebačkoj burzi i Hanfi da se obustavi trgovanje dionicama, što je i učinjeno u četvrtak, 2. rujna. A Jadroplov je u srijedu na javni poziv za dokapitalizaciju zaprimio 13 urednih ponuda, od čega je jedna od brodarske kompanije za preuzimanje cijele emisije i 12 različitih ponuda za preuzimanje manjinskih udjela. Sve su ponude bile bezuvjetne te su, sukladno propisanim uvjetima, glasile su na svotu od najmanje milijun kuna. Uprava je na sjednici održanoj u srijedu jednoglasno odlučila o prihvaćanju 12 ponuda za upis dionica Jadroplova, a pritom je bila riječ o nekim investicijskim fondovima i tvrtkama, ali i pojedinicima, koji bi bili upisali ukupno 1.585.000 novih dionica, a upis bi im bio ponuđen po cijeni od 26 kuna po dionici, čime bi Jadroplov u dokapitalizaciji prikupio 41,21 milijun kuna kapitala.

No, kako prenosi Jutarnji list, proces dokapitalizacije došao je do toga da je Uprava Jadroplova, koju je za to ovlastio Nadzorni odbor, odbacila jednu ponudu te dvije ponude procijenila nevažećima, a radi se o tri ponude za preuzimanje svih ponuđenih dionica. Uprava je poslala kontraponude za 12 investitora u iznosu od 26 kuna po dionici koliko je ponudio jedan potencijalni investitor kojemu je ponuda prihvaćena.

Međutim, Slobodna Dalmacija navodi da je četvoro od pet članova Nadzornog odbora tvrtke, i to oni koji predstavljaju državu koja je vlasnik 70 posto kompanije, osporilo naknadno Upravi Jadroplova prethodnu suglasnost za samostalan odabir ponuditelja, tvrdeći da su menadžeri mijenjali tekst javnog poziva ulagačima i da je zbog rasta vozarina na svjetskom tržištu vrijednost Jadroplova sada mnogo veća od prethodnih procjena. Drugim riječima, da je minimalna cijena za nove dionice preniska, pa su odlučili cijeli proces poništiti. No, Vesna Gudelj, predsjednica Nadzornog odbora tvrtke i šefica Jadroplovova računovodstva, koja je u međuvremenu podnijela ostavku, poručila je da je skup nadzornika nelegalan i da njihove odluke nemaju pravnog učinka. Također, osporava zakonitost zaustavljanja procesa dokapitalizacije te tvrdi da se Nadzorni odbor uopće nije sastao prošli tjedan.