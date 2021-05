Natječaj ‘Nevjerojatni‘ - mentorska podrška za mlade poduzetnike

U tijeku je natječaj Nevjerojatni, najnoviji program podrške za Hrvatske poduzetnike. Od pristiglih prijava podržat će se pet poduzeća koja će biti odabrana u lipnju 2021. Podrška uključuje mentorstvo za razvoj poduzeća, od strane iskusnih profesionalaca iz mentorske mreže ACT Grupe i stručnjaka iz Raiffeisenbank Hrvatska te financijsku potpore u vrijednosti 5000 eura. Osim toga, u sklopu programa bit će organizirane edukacije o marketingu, prodaji, strategiji, operacijama - ovisno o stvarnim potrebama korisnika i korisnica programa te osigurana promocija uključenih poduzetnika.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. Namijenjen je mladim poduzetnicima i poduzetnicama, do 35 godina starosti, čije tvrtke su registrirane u Hrvatskoj i to minimalno godinu dana do roka prijave. Prijave su u formatu video poruke i podnose se na www.nevjerojatni.hr/prijavi-se.

Nevjerojatni je program nastao s ciljem da pružimo vidljivost dobrim poduzetničkim pričama te povećamo uvažavanje mladih u poduzetništvu. Da bi bio poduzetnik, potrebno je imati visoku razinu upornosti, optimizma i tolerancije prema nepoznanicama i riziku.

Program uz vidljivost potiče i suradnju među Hrvatskim poduzetnicima, pa smo već predstavili nekolicinu poduzetnika kojima se iznimno divimo, a čije usluge su iznimno korisne za razvoj poduzeća. Zamolili smo Marina Mršu, osnivača Peekatora, da kaže nešto o usluzi istraživanja tržišta koju oni nude. Logistika i prijevoz je, ukoliko prodajete proizvod, prvi korak da vam proizvod dođe do kupca, pa nam Dragana Lipovac objašnjava kako radi njezin Hubbig, ali i logistika općenito. Promocija i prijenos poruke uvijek su potrebni, stoga smo snimili Enu Rajić i preporučamo njezinu video produkciju Media Scena. Isto tako preporučamo poslovanje Jana Štiha, Rizi Biznis, koji nam producira videozapise za ovaj program.

Pričamo i priče nekih poduzetnika koji su od ranije u podršci ACT Grupe, poput Alberta Gajšaka, čiji smo višegodišnji fanovi i koji je prije par godina dobio jedan drugi naš natječaj. Naime, ACT Grupa već preko 5 godina vrši podršku poduzetnicima. Fokusirani smo na poduzetnike koji uz ekonomski povrat ostvaruju i vrijednost za društvo i zajednicu.

Mlade smo prepoznali kao ranjivu skupinu i bilo nam je iznimno važno omogućiti im tehničku i mentorsku podršku, kao i financije, koje im omogućavaju razvoj poslovanja. Imali smo jako veliku sreću da je tu inicijativu prepoznala Raiffeisen Banka koja se odvažila i pridružila nam se kao partner programa. Bez njih ova realizacija ne bi bila moguća.