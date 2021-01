Povećanu potražnju za čvarcima domaće su tvrtke popratile ulaganjima u proizvodnju, objavili su iz Hrvatske gospodarske komore (HGK). Čvarci su zadnjih nekoliko godina gastronomski hit, a popularnost prati osjetan rast cijena.

Kilogram čvaraka ne tako davno stajao je oko 50 kuna, a danas se prodaju i po 300 kuna za kilogram. Uz klasične čvarke, na policama se sve češće mogu naći i inovativni proizvodi poput namaza i snackova od čvaraka. Predsjednik uprave karlovačkog PPK u sastavu Grupe Pivac i potpredsjednik Grupacije klaoničke industrije i prerade crvenog mesa HGK Igor Miljak ističe kako je glavni razlog njihovoj relativno visokoj cijeni činjenica da "kvalitetan čvarak zahtijeva kvalitetnu sirovinu do koje nije lako doći".

Suvremeni uzgojni trendovi, kako je kazao, preferiraju tzv. mesnate svinje čija genetika jamči više mišićnog i manje masnog tkiva.

"Budući da se čvarci proizvode od čvrstog masnog tkiva, to ujedno znači manje dostupne sirovine za njihovu proizvodnju. Od jedne svinje, koja u trenutku klanja u prosjeku teži od 125 do 130 kilograma, moguće je dobiti tek tri do četiri kilograma kvalitetne masnoće za topljenje, a od te ulazne sirovine, nakon topljenja dobijemo svega oko 10 posto prešanih čvaraka, odnosno oko 15 posto ako je riječ o neprešanim čvarcima", pojasnio je Miljak. Napominje i kako je cijeli proces, uz sve nužne standarde proizvodnog procesa, baziran na tradicionalnoj tehnologiji.

Moderni trendovi zdrave prehrane također su, kazao je Miljak, odigrali ulogu u popularizaciji čvaraka koji su, zbog značajnog udjela proteina, visokokvalitetan proizvod za sve koji paze na nutrititivnu vrijednost hrane. Takav uzlet na tržištu u PPK-u su popratili i ulaganjima u proizvodnju - u sklopu investicijskog ciklusa započetog prije tri godine pustili su u rad pogon za proizvodnju masti i čvaraka, koji je u ovom trenutku među nekoliko najvećih u EU.

Danas na godišnjoj razini proizvode 250 tona čvaraka, dio u vlastitom brendu, a ostatak u brendovima robnih marki trgovačkih lanaca. Miljak procjenjuje da se godišnje, regularnim putem, proda između 400 i 450 tona čvaraka, a zanimljivo je da uvoza praktički nema.

"Osim plasmana na domaćem tržištu, izvozimo ih i diljem Europe, u susjednu Sloveniju i Srbiju, ali i Njemačku, Austriju, Švicarsku, Švedsku i druge zemlje Europske unije", rekao je Miljak napominjući i kako dio čvaraka odlazi i u pekarsku industriji gdje se dalje koristi u proizvodnji.