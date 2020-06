NEPHOS: Naučili su neprestano učiti kako bi mogli educirati druge

Suvlasnici zagrebačkog Nephosa zajedno imaju više od pedeset godina iskustva u IT branši i želju da posluju globalno ne napuštajući Hrvatsku. U poduzetništvo su se bacili prije gotovo pet godina otišavši, svaki u svoje vrijeme, iz kompanije u kojoj su zajedno radili. Otišli su, kako kaže osnivač Bojan Hadžisejdić, jer su imali dovoljno malo i dovoljno mnogo godina da se okušaju u nečem svojem. S bivšim poslodavcem Microsoftom i dalje surađuju.

Tvrtka od početka korača po rubovima najnovijih tehnologija. Kada su počinjali, računalstvo u oblaku bilo je u začecima pa tvrtka nosi naziv Nephos prema starogrčkoj riječi oblak. U Nephosu su usmjereni na razumljivo prenošenje korisnicima onoga što se tom tehnologijom može postići stvarajući sponu između njih i proizvođača tehnologije, uz stvaranje novih modela za ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Oslonac na tri stupa

Bojan Hadžisejdić, Krešimir Filipović i Tomislav Tipurić danas imaju tvrtku čije se poslovanje oslanja na tri stupa: konzulting, edukacije te razvoj vlastitih proizvoda i usluga. Svi stupovi prožeti su idejom da klijentima pomognu maksimalno iskoristiti tehnologije za povećanje poslovne učinkovitosti imajući na umu da je svaki klijent drugačiji te da konfekcijski pristup nije opcija.

– Mala smo tvrtka i trudimo se da kvaliteta bude to po čemu nas ljudi prepoznaju. Većina poslova došla nam je na preporuku. Naša strategija je da posao napravimo najbolje što možemo i da na kvaliteti stvaramo imidž, istodono gradeći i konkurentnost – tumači Filipović, koji je svoje posljednje tri godine u Microsoftu vodio prodaju usluga u 24 zemlje. Jedan od većih i zanimljivijih projekata, na kojem su radili u suradnji s Cotrugli Business Schoolom, izrada je strategije za primjenu tehnologije povezanih blokova (engl. blockchain)a za Vladu Republike Mauricijus. Za taj projekt pripremili su temelje implementacije tehnologije i osmislili pedesetak potencijalnih scenarija za primjenu blockchaina.

Koronakriza donijela im je neke nove prilike koje su oportunistički iskoristili, ali ne može se reći da neće imati posljedice na poslovanje budući da u drugom kvartalu, unatoč porastu potražnje za uslugama na daljinu, očekuju pad prihoda od 30 posto u odnosu na isti kvartal lani.

– Prijavili smo se na Vladine mjere odgode plaćanja poreza i očuvanja radnih mjesta jer očekujemo pad prihoda, a povrh toga smo ušli u investicijski ciklus s dva nova zaposlenika i novim poslovnim prostorom. Činjenica da su se poslodavci prijavili da dobiju pomoć države za očuvanje radnih mjesta ne znači da su njihovi zaposlenici na minimalcu. Ni u jednom trenutku nismo radili korekciju plaća, one idu u punim iznosima, a ovo što nam država daje omogućuje nam da očuvamo likvidnost – rekao je Hadžisejdić, koji je kao izazove detektirao i legislativnu te poreznu nestabilnost države.

Da im je sto Tomislava!

U doba pandemije, kažu, biznis savjetovanja se nastavio, ali smanjenom dinamikom jer su se uslijed pandemije i potresa poslovne aktivnosti usporile, tako da će projekti koji bi inače trajali tri mjeseca potrajati i do devet mjeseci, stvarajući pritisak na likvidnost u toj, ali i mnogo drugih hrvatskih tvrtki. Edukacije učioničkog tipa nephosovci su morali odgoditi do daljnjega jer se radionice i interaktivne vježbe poput igranja uloga i slično, što primjenjuje Filipović u svojim edukacijskim programima, ne mogu izvoditi virtualno.

Ipak, dio edukacija doživljava čak i porast jer su mnoge tvrtke odlučile manjak poslovnih aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa usmjeriti na obrazovanje svojih djelatnika. Takav su primjer predavanja koja služe inženjerima za svladavanje novih Microsoftovih cloud tehnologija i stjecanje Microsoftovih certifikata. No ona su se i prije djelomično odvijala virtualno. Tijekom korona-krize Tomislav Tipurić je u suradnji s britanskom tvrtkom Fast Lane, specijaliziranim pružateljem edukacijskih usluga na globalnoj razini, transformirao Microsoftov OpenHack program. To je program koji se sastoji od šest do sedam izazova tijekom kojih timovi po pet ljudi uz pomoć trenera koji ih usmjerava, ali ne odaje previše sami dolaze do konkretnih rješenja odmah primjenjivih na njihovom radnom mjestu.

– Morali smo napraviti hack za OpenHack te osmisliti kako nešto tako specifično prenijeti u virtualno okruženje, oformiti timove koji su dislocirani od trenera, osigurati dovoljnu međusobnu interakciju te stvoriti pretpostavke za učinkovito usvajanje znanja. Uspjeli smo i tako ćemo nastaviti raditi – kaže Tipurić koji se nakon povratka s poslovnog puta u London našao u samoizolaciji, ali s puno posla. Naime, održavao je virtualne OpenHackove klijentima u Londonu i New Yorku.

Zahvaljujući razlici u vremenskim zonama uspio je odgovoriti na izazov i u trenucima kada mnogi nisu znali što činiti sa slobodnim vremenom odradio je duple šihte. Ukazuje to i na izazov s kojim se tvrtka Nephos susreće u Hrvatskoj.

– Mogli bismo Tomislava prodati sto puta da imamo sto Tomislava. Imamo tržište, znanje i klijente, ali nemamo dovoljno ljudi s uskim specifičnim znanjima kakva on ima. Niz tvrtki takve ljude ima i s njima dogovaramo suradnju – objašnjava kako rješavaju problem Filipović.

Nije lako biti mali

Zahvaljujući suradnji s Microsoftom i Fast Laneom na OpenHackovima, Nephos surađuje s tvrtkama s Fortuneove liste 500 najvećih. Istodobno surađuje i s BMW grupom u Münchenu, gdje educira njezine IT stručnjake.

– Takve referencije dižu nam konkurentnost i relevantnost jer nije lako kad si mali biti prepoznatljiv na svjetskoj razini – objašnjava Filipović. Budući da posluju na nekoliko različitih fronti, konkurencija je brojnija, ali, umjesto da ih poimaju kao prijetnju, ostvaruju s njima suradničke odnose.

– Izlika je za neuspjeh optuživati konkurenciju, tržišta ima dovoljno – tvrdi Filipović, a Hadžisejdić ga dopunjuje uza smijeh da postoje samo coopetition i frenemies.

– Tržište nam je cijeli svijet, od Engleske, Kostarike do SAD-a. U virtualnom svijetu svako je tržište dohvatljivo – potvrđuje Tipurić. Složni trojac prošle je godine ostvario najveći dio prihoda na hrvatskom tržištu. Uz stalni rast izvoza do kraja godine očekuju da će on činiti trećinu prihoda. Na domaćem terenu u doba pandemije organizirali su virtualne WinDayse otvarajući novi smjer razvoja vlastitih usluga, što je također pozitivna posljedica korone.

– U jednome mjesecu sve je postalo digitalno. Društvo taj val mora iskoristiti za pozitivne promjene i ne dopustiti da olako prođe. Ako samo pustimo da zapljusne obalu, neće se ništa dogoditi niz sljedećih godina – ističe Hadžisedjić. Prilika je to za najnovije vrste posla i stjecanje dodatne konkurentnosti.

Ne žele postati usko grlo

Svjesni su da bez neprestanog obrazovanja i usavršavanja nema željenog napretka. Stoga se koriste svim mogućim izvorima da bi ostali u tijeku, a priznaju da im u tome pomaže što su nakon rada u Microsoftu naučeni neprestano učiti.

– Često moram poučavati o nečemu što nije postojalo prije tjedan dana, stoga učim direktno iz projektne dokumentacije inženjera. Nemam luksuz čekati da tehnologija izađe da o njoj počnem učiti. To je bolno i zamorno, ali dobar je osjećaj da ste korak ispred drugih – ispričao je Tipurić koji se nakon preddiplomskog studija FER-a na zaprepaštenje tadašnjeg dekana odlučio za radno mjesto u Microsoftu, a poslije je u Mariboru završio diplomski studij ekonomije.

Puni ideja i ljudi koji lako uočavaju potencijale, nephosovci znaju da će posla s tehnologijom uvijek biti. Nakon korone i shvaćanja nužnosti stvaranja rezervi kapitala novim pothvatima pristupat će opreznije, ali spremni su naporno raditi da bi u idućih deset godina postali 'globalno prepoznatljiv partner koji prati, ali i postavlja trendove'. Jednoga dana, zaključuju, mogli bi postati usko grlo rastu svoje tvrtke. Stoga je žele dovesti na razinu da mogu odvojiti vlasništvo od upravljanja tvrtkom ako do toga dođe.