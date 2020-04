NESLUŽBENO: Cijene goriva u Hrvatskoj padaju i ŠESTI TJEDAN zaredom

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do pada cijena goriva u Hrvatskoj - ŠESTI TJEDAN ZA REDOM. Prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti jeftiniji za 11 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti jeftiniji za 14 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao zadržati istu cijenu. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Inače, cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna zabilježile najveći tjedni skok u povijesti, više od 30 posto, nakon vijesti da bi Saudijska Arabija i Rusija mogle postići dogovor o smanjenju proizvodnje, što bi podržalo cijene, unatoč oštrom padu potražnje zbog koronakrize. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna skočila 36,8 posto, na 34,11 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 31,8 posto, na 28,34 dolara. Rekordni skok cijena nafte zahvaljuje se pregovorima između Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje. Zato se i očekivalo da bi moglo u Hrvatskoj doći do poskupljenja, no čini se da ćemo za to pričekati tjedan dana.