NESLUŽBENO - Drastično rastu cijene goriva u Hrvatskoj!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do POSLUKPLJENJA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 15 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi POSKUPITI 12,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao BITI SKUPLJI za 11,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna snažno porasle, drugi tjedan zaredom, jer će zbog ublažavanja restriktivnih mjera u vezi koronavirusa potražnja za 'crnim zlatom' uskoro porasti i jer se proizvodnja u SAD-u brzo smanjuje. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna skočila više od 18 posto, na 30,97 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio oko 33 posto, na 24,74 dolara. U posljednja DVA TJEDNA cijena barela sirove nafte (Tipa Brent) skočila je 50 posto!