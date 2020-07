NESLUŽBENO: Od ponoći poskupljuje gorivo!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do POSKUPLJENJA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI 1,5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 2 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI xxx kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Inače, cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna porasle za otprilike jedan posto, znatno manje nego u tjednu ranije uslijed rasta broja zaraženih Covidom-19 u svijetu, a za nove smjernice investitori čekaju ovotjednu odluku OPEC-a i Rusije o razini proizvodnih kvota u idućim mjesecima.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna ojačala 1,12 posto, na 43,24 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,84 posto, na 40,55 dolara.

Nakon tjedna ranije, kada su cijene nafte skočile za otprilike 4 posto, prošli tjedan rast cijena nafte bio je skroman, pod utjecajem rasta broja zaraženih Covidom-19 koji je naveo nekoliko američkih saveznih država da nametnu ograničenja putovanjima svojih građana, što bi moglo nagristi oporavak potražnje za naftom u najvećem svjetskom potrošaču