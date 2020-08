NESLUŽBENO: Opet raste cijena benzina, četvrti tjedan zaredom, pogledajte što je i s ostalim cijenama!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do različitog kretanja cijena naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 4 kune. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti JEFTINIJI za 1,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 2 kune. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna dosegnule najviše razine u pet mjeseci, no kako uragan Laura nije nanio veće štete naftnim postrojenjima u Meksičkom zaljevu, krajem tjedna cijene su skliznule s tih razina. Cijena barela na londonskom tržištu prošloga je tjedna porasla 1,6 posto, na 45,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,5 posto, na 42,97 dolara.

Tijekom tjedna cijene barela dosegnule su najviše razine u pet mjeseci jer su američki proizvođači prekinuli proizvodnju u Meksičkom zaljevu uoči udara uragana Laura.