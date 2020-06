Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do RASTA CIJENA naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 7 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 3,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.