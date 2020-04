NESLUŽBENO: Padaju cijene dizela i autoplina, benzin poskupljuje? 

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do RAZLIČITOG KRETANJA cijena goriva u Hrvatskoj. Prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti jeftinijskuplji za JEDNU kunu. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti jeftiniji za 12,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao biti jeftiniji 3,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Inače, premda su OPEC i saveznici postigli dogovor o smanjenju proizvodnje, cijene nafte su prošloga tjedna na svjetskim tržištima oštro pale jer se ulagači plaše pada potražnje zbog pritiska koronakrize na svjetsko gospodarstvo. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna pala gotovo 11 posto, na 28,08 dolara.

Napominjemo, iako kretanje cijene barela sirove nafte nema izravne veze s određivanjem cijena goriva u Hrvatskoj, prošlotjedni pad barela nafte ukazuje i na potencijalni pad cijena goriva u Hrvatskoj. Naravno, potrebno je pričekati i službene promjene cijene koje će se dogoditi u ponoć. Iako se u pravilu u cijene goriva u Hrvatskoj i cijena barela nafte kreću sličnim smjerom, ponekad se dogodi i da nije tako. Primjerice, prije dva tjedan je cijena barela sirove nafte skočila 30 posto u tjedan dana, a u Hrvatskoj nije bilo poskupljenja, nego tek tjedan kasnije i to ne u velikom postotku. Naime, sve ovisi o kretanju cijena derivata na tzv. Mediteranskom tržištu.