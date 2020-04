NESLUŽBENO: Padaju cijene goriva u Hrvatskoj, pogotovo cijena litre eurodizela! 

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do PADA cijena goriva u Hrvatskoj. Prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti JEFTINIJI za OSAM kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti jeftiniji za čak 15,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao biti JEFTINIJI 4,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Inače, cijene nafte na svjetskim tržištima oštro su pale i prošloga tjedna, već osmoga u posljednjih devet tjedana, jer smanjenje proizvodnje u svijetu nije dovoljno da bi se uravnotožile ponuda i potražnja, s obzirom da je potražnja drastično pala zbog koronakrize. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna pala gotovo 24 posto, na 21,44 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 7,5 posto, na 16,94 dolara.