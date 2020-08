NESLUŽBENO: Rastu cijene svih goriva, a cijena jedne vrste raste treći tjedan zaredom

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do različitog kretanja cijena naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 2 kune. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti SKUPLJI za 0,5 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 0,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna stagnirale jer trgovce zabrinjava slabost potražnje zbog sporog oporavka gospodarstava, dok je s druge strane moguće povećanje ponude. Cijena barela na londonskom tržištu prošloga je tjedna pala oko 1 posto, na 44,35 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio gotovo 1 posto, na 42,34 dolar.

Stagnacija cijena posljedica je daljnjeg širenja koronavirusa u svijetu, zbog čega neke zemlje ponovno uvode restriktivne mjere, ali i slabosti najvećih svjetskih gospodarstava, što dovodi do slabljenja potražnje.