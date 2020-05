NESLUŽBENO: Slijedi drastičan rast cijena goriva u Hrvatskoj! 

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do POSKUPLJENJA svih naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 17,5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi POSKUPITI za 15 kuna, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POSKUPITI 10 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Naime, cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su i prošloga tjedna, četvrtoga zaredom i trenutno su najviše od ožujka, jer mnoge zemlje u svijetu postupno pokreću gospodarske aktivnosti, s obzirom na usporavanje širenja koronavirusa, pa se očekuje oporavak potražnje. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 8 posto, na 35,13 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio oko 13 posto, na 33,25 dolara. Dakle u tom razdoblju cijene barela skočile su 84 posto!

U posljednja četiri tjedna cijene su nafte znatno porasle jer mnoge zemlje ublažavaju restriktivne mjere uvedene radi suzbijanja širenja koronavirusa, pa se gospodarska aktivnost pokreće, a potražnja za naftom jača. Ipak, cijene su nafte i dalje oko 40 posto niže u odnosu na početak godine jer je paraliza najvećih svjetskih gospodarstava zbog koronakrize u ožujku i travnju izazvala oštar pad potražnje.