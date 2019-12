Nestlé Adriatic predstavio novu sezonu projekta o važnosti pravilne prehrane i tjelovježbe ‘Vrtim Zdravi Film‘

Nova sezona projekta „Vrtim Zdravi Film“ donijela je i nove, još ambicioznije planove za sljedećih nekoliko godina. Pred okupljenim predstavnicima medija, čelnici kompanije Nestlé Adriatic te predstavnici Hrvatskog školskog sportskog saveza, Središnjeg državnog ureda za šport i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao partnera i podupiratelja projekta, govorili su o tome što je do sada postignuto te ciljevima za budućnost. Glavne smjernice su još veći broj djece, aktivniji angažman roditelja, nove edukativne materijale te nove teme održivog pripremanja hrane, sortiranja i reciklaže otpada:



-Ponosni smo što projekt iz godine u godinu napreduje i promiče ideje na kojima je nastao. Radimo na povećanju broja uključenih škola i partnera projekta te ulažemo znatna sredstva u što kvalitetniju provedbu projekta, a do sada je samo u Hrvatskoj u njegovu implementaciju uloženo 3,7 milijuna kuna. Iz sezone u sezonu rastemo u nastojanjima da učenicima omogućimo nova saznanja o pravilnoj prehrani i tjelovježbi, jer ovako kompleksna tema zahtijeva i zajednički pristup svih uključenih strana - od roditelja i nadležnih institucija do poslovnog sektora, koji ovdje zastupa Nestlé – poručio je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.



Projekt 'Vrtim Zdravi Film' dio je globalne inicijative ‘Nestlé za zdraviju djecu’ koja osim edukacije uključuje i razvoj hranjivijih proizvoda u budućnosti kao i savjetovanje obitelji o namirnicama i vježbanju. Globalni cilj kompanije je da do kraja 2030. godine 50 milijuna djece vodi zdraviji život, a na razini Adriatic regije dosad je u projekt bilo uključeno 89.000 djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. U Hrvatskoj je kroz projekt dosad prošlo više od 40.000 učenika iz 500 škola te je o njemu informirano 12.000 roditelja, a novi planovi za regiju uključuju utrostručavanje broja uključene djece na 18.000 po sezoni do 2021. godine. Na razini regije Nestlé je do sada investirao preko milijun eura, a važno je napomenuti kako je isključena bilo kakva promocija proizvoda.



-'Vrtim Zdravi Film' važan je dio napora Nestlé na putu prema zdravijoj budućnosti, no nije i jedini - kompanija godišnje u istraživanje i razvoj novih proizvoda ulaže 1,74 milijarde švicarskih franaka, te smo samo u prošloj godini lansirali više od 1.000 novih proizvoda kreiranih u skladu s nutricionističkim potrebama djece. Svake godine portfelj proizvoda obogaćujemo namirnicama kao što su voće, povrće, mahunarke i mekinje, a smanjujemo količine šećera i soli. Tu su i pitanje zaštite okoliša, proizvodnje novih materijala koji zamjenjuju plastiku ili plastike koja se može reciklirati ili ponovno upotrijebiti... Nestlé iz dana u dan dokazuje svoju predanost zdravijoj budućnosti svih generacija na globalnoj razini - izjavila je Irena Kurtanjek, voditeljica korporativnih komunikacija, Nestlé Adriatic.



Na tom tragu, Nestlé je od 2014. godine iz proizvoda uklonio preko 40.000 tona šećera i 6.200 tona zasićenih masti, a od 2012. uklonjeno je i 15.000 tona soli. Do 2020. godine kompanija se obvezala u proizvode dodati 750 milijuna porcija povrća, 300 milijuna porcija žitarica bogatih hranjivim tvarima, mahunarki i mekinja te više orašastih plodova i sjemenki te nastaviti sa smanjenjem šećera i soli.