U povijesti stomatološke Poliklinike Apolonija ostat će zabilježeno kako joj je epidemija koronavirusa 2020., u godini kad obilježava pola stoljeća djelovanja, ugrozila opstanak.



Poliklinika Apolonija, jedna je od najstarijih privatnih zagrebačkih stomatoloških poliklinika nastala iz obiteljske zubne ordinacije dr. Mire Jukić Lauc koju je u poslu naslijedio njen sin prof. dr. sc. Tomislav Lauc, stomatolog. Kao i ova, i ostale privatne stomatološke ordinacije i poliklinike našle su se zbog epidemije koronovirusa u nezavidnoj poslovnoj situaciji.

- S obzirom na to da smo zbog izvanrednih mjera morali otkazati većinu zahvata, već sad osjećamo značajni pad prihoda. Ako se ovakva situacija nastavi u sljedećih šest mjeseci, prognoziramo smanjenje prihoda na ispod polovice godišnjeg prometa. I to uz uvjet da druga polovica godina donese povratak na barem slične razine poslovanja kao 2019. – kaže Lauc kojemu je cilj zadržati sve zaposlenike. Također se nada da će, uz pomoć mjera hrvatske Vlade, prebroditi krizu i do kraja godine vratiti balans u poslovanje poliklinike.

Poliklinika Apolonija je među tehnološki najnaprednijim stomatološkim ustanovama u Hrvatskoj i pruža sve usluge; ortodonciju, protetiku, implantologiju, dijagnostiku te rehabilitaciju zuba, usta i cijelog žvačnog sustava. No od njenih dvadeset zaposlenika trenutačno rade samo oni koji su dežurni. Poliklinika je zatvorena, ali prema uputama Hrvatske komore dentalne medicine te epidemiološke službe prima isključivo hitne slučajeve. Lauc smatra da su mjere koje je donijela hrvatska Vlada nužne i da je dobro što je s njima izašla relativno žurno, ali da to nije dovoljno.

- Mišljenja sam da je to tek početni set i da će Vlada morati donijeti konkretnije mjere i ne samo na razini odgode plaćanja obaveza prema državi. Također, očekujemo smanjivanje barijera u primjeni tih mjera. Prilično nestvarno zvuči da će netko morati dokazivati da je ova epidemija uzrokovala poremećaj u poslovanju tvrtke. Realni sektor nije u mogućnosti samostalno podnijeti cijeli teret krize, bit će potrebne horizontalne mjere koje će zahvaćati i državni i javni sektor. Važnu ulogu imat će održanje ukupne likvidnosti sustava što će zahtijevati i uklanjanje svih suvišnih troškova države i možda, nažalost na ovakav način, potaknuti da se napravi ono što je trebalo davno prije – kaže Lauc naglašavajući da je uz uklanjanje nepotrebnih i suvišnih davanja tu i sustav predujma na porez na dobit, višestruko oporezivanje poduzetnika, različite trošarine i čitav niz parafiskalnih nameta.



Lauc je mišljenja da nije dovoljno samo prolongirati obaveze, te da će se država u ovakvoj situaciji morati odreći zone komfora u kojoj stalno uživa.