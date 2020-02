Nikica Gabrić: To što sam slobodni zidar niti mi je pomoglo u poslu niti očekujem da će mi ubuduće štetiti

Silnu je prašinu u javnosti posljednjih dana podignuo prof. dr. sc. Nikica Gabrić. Nije bilo televizije na kojoj nije gostovao, njegova fotografija u odori velikog meštra masonske lože objavljena je gotovo u svim tiskovinama… a njegova se klinika našla i na meti vandala. Međutim, iako je Gabrić prije svega iznimno uspješan oftalmolog i biznismen, jedina tema zbog koje su se mediji za njega otimali bila je – masonerija. Zato smo mi odlučili s prof. Gabrićem razgovarati o njegovu poslu.

U velikom dijelu intervjua sudjelovao je i njegov sin Ivan koji je uz oca, zajedno s bratom Krešom, na dan razgovora samostalno vodio operativne zahvate.

Ne krijete da ste veliki majstor jedne od velikih loža u Hrvatskoj. Koliko vam je to dosad koristilo i koliko to može sada štetiti vašem biznisu?

Nikica Gabrić: – Slobodni zidar postaje se iz osobnih uvjerenja, a ne iz poslovnog interesa. Niti mi je to pomoglo u dosadašnjem poslovnom razvoju, što dobro znaju oni koji me poznaju, niti očekujem da će mi ubuduće naštetiti.

Danas o Svjetlosti govorimo kao o poslovnoj grupaciji, odnosno o jedinstvenom oftalmološkom holdingu. U pravom smislu riječi – izvozite svoje znanje. U kojim zemljama djelujete, koji ukupni prihod ostvarujete, s koliko zaposlenih?

Nikica Gabrić: – Specijalna bolnica i klinika Svjetlost, koja je počela raditi 1998. u Zagrebu s dva liječnika i tri medicinske sestre, danas posluje na sedam lokacija u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Riječ je o specijalnoj bolnici i klinici u Zagrebu s poslovnom jedinicom u Splitu te klinikama u Sarajevu, Banjoj Luci, Budvi i franšizi u Skoplju. Godišnji ukupni prihod od 15 milijuna eura ostvari 220 zaposlenih, od toga 60 liječnika. Većina je svoje karijere počela u Svjetlosti, s obzirom na to da kao jedina privatna klinika u regiji ima pravo na specijalističko usavršavanje. To je bilo iznimno važno jer je ocijenjeno da su se liječnici koji su dolazili iz drugih kuća teško prilagođavali novom načinu rada, odnosno traženoj razini posvećenosti, kvalitete rada i uslužnosti.



Ivan Gabrić: – Za one koji to možda ne znaju, status specijalne bolnice podrazumijeva mogućnost liječenja pacijenata na dnevnoj bazi i kompleksnijih slučajeva u stacionarnom boravku, a status klinike najviši je ustrojni stupanj zdravstvene institucije s određenim omjerom profesora, docenata i doktora znanosti. U klinici se provodi nastava, specijalističko usavršavanje i znanstvena istraživanja, koja su temelj za profesure, docenture i doktorate.

Poznato je da kvalitetne suradnike potičete da doktoriraju te da se sustavno i trajno usavršavaju. U posljednje vrijeme surađujete s kompanijom Johnson&Johnson Vision.

Nikica Gabrić: – Suvremene tehnologije i poslovanje za nas su jedinstven proces. Stalno pratimo nova dostignuća i tehnologije te smo prepoznati kao uvijek prvi na vrhu novoga tehnološkog vala u oftalmologiji. Pioniri smo laserske kirurgije na području bivše Jugoslavije, prvi smo počeli upotrebljavati femtosecond laser, prvi femto katarakt. Time dobivate priliku da uvijek prvi radite s najmodernijom opremom, što vam daje tehnološku i poslovnu prednost. S obzirom na to da u SAD-u studije traju pet, a u Europi dvije godine, nove tehnologije u Zagrebu možemo primijeniti prije negoli kolege u New Yorku. Sve to možete postići samo stalnom izvrsnošću, fokusiranošću i predanošću, a ne zato što je netko za vas lobirao. I, naravno, uvijek morate znati i moći potkrijepiti znanstvenim dokazima sve što radite. Što se tiče kompanije Johnson&Johnson Vision, uspjeli smo izboriti svoje mjesto u njezinim multicentričnim studijama. Do sada smo surađivali na tri istraživačke studije: za intraokularne leće Symfony, Synergy i sada novu generaciju uređaja za lasersku operaciju mrene. Napravili smo ovdje u Svjetlosti dvostruko više operacija nego svih osam drugih centara u Europi zajedno. I nakon toga dobijete besplatno na upotrebu laser u vrijednosti od 400 tisuća eura, kao i poziv da predajete o svojim iskustvima na međunarodnoj konferenciji u Parizu pred osam stotina sudionika.



Ivan Gabrić: – Nakon što smo postali edukacijski centar za Johnson&Johnson, 37. svjetsku korporaciju prema Forbesu i drugu u svojoj branši, to isto sada želi s nama napraviti i Carl Zeiss za optičke mikroskope. Bausch and Lomb, jedna od tri vodeće svjetske kompanije za potrošni materijal, daruje nam pet vrhunskih strojeva, svaki vrijedan sto tisuća eura, radi daljnjeg razvoja suradnje. Pregovaramo i s nekim drugim svjetskim kompanijama radi ispitivanja lijekova te s vodećom kompanijom za lasersko skidanje dioptrije Schwind iz Njemačke. To realno pokazuje da intenzivna suradnja s medicinskom znanošću daje opipljive poslovne učinke direktno i indirektno.

