Nikola Božić: Ako gosti ne mogu do Đurine hiže, mogu delicije s OPG-a do njih

Prije trinaest je godina Nikola Božić u Varaždinskim Toplicama, kamo se njegova obitelj preselila iz Varaždina, otvorio restoran Đurina hiža koji je postao sastavni dio obiteljskog OPG-a. Na taj potez odlučio se jer se njegov otac Nebojša bavio vinogradarstvom, vinarstvom i proizvodnjom suhomesnatih delicija. Međutim, zbog niske cijene vina vinogradarstvo nije bilo isplativo pa je mladi Božić odlučio prodavati ga u vlastitom restoranu koji je i otvorio s tim ciljem. Dok je radio u restoranu i na obiteljskom imanju, Nikola se školovao na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima i prvih sedam godina Božići su radili dvostruku smjenu kako bi opstali na pozitivnoj nuli. Nikolina majka Milica i otac radili su u kuhinji, a on na šanku i u nabavi.

Restoran je ubrzo postao poznat po kvalitetnoj domaćoj hrani i ugođaju, gosti su bili srednje i više platežne moći, a najviše ih je dolazilo iz Zagreba. Domaću autohtonu hranu i vino koje su kušali u restoranu mogli su kupiti i ponijeti kući, što su mnogi i činili. Ipak, sve to vrijeme Božići, opterećeni kreditima, poslovali su na rubu propasti, ali izdržali su i na kraju uspjeli.

Na rubu propasti

Danas OPG Nikola Božić zapošljava šestero radnika, uskoro će još dvoje koji će raditi u marketingu i na društvenim mrežama OPG-a, a radi sudjelovanja na festivalima ulične hrane Nikola Božić, također vlasnik višestruko nagrađivanoga brenda Reshetka kojim se predstavlja na takvim festivalima po Hrvatskoj, angažirat će i dodatne suradnike. OPG Nikola Božić danas se bavi ugostiteljstvom te proizvodnjom, preradom i prodajom domaćih premium proizvoda. Koronakriza mladom je poduzetniku velika kušnja: restoran je morao zatvoriti, što ga je dovelo na rub propasti jer je promet pao na samo 23 posto u odnosu na vrijeme prije krize. No nije odustao, ne samo zbog svoje obitelji nego i zbog zaposlenika. Drugi je put obitelj Božić prema Nikolinoj ideji reorganizirala poslovanje upustivši se u dostavu svojih proizvoda i proizvoda drugih OPG-ova koje dostavlja po cijeloj Hrvatskoj.

– Po prirodi sam vrlo uporan i sve zapreke gledam kao prilike. Nije bilo jednostavno kad su nam svima preko noći zbog pandemije koronavirusa zatvorili restorane, no nisam dugo razmišljao. Odlučio sam da nikoga neću otpustiti jer već imam razrađene poslovne planove do kraja godine i vjerujem da ću većinu njih i ostvariti, a da bih to postigao, jako su mi važni ljudi. Prednost je bila u tome što smo već imali proizvodnju domaćeg mesa, mesnih prerađevina i domaćih sokova i vina te sam odlučio pokrenuti dostavu u Zagreb, Slavoniju, Istru i Dalmaciju. U promidžbi su mi pomogli mediji koji su podijelili moju priču i približili je čitateljima. Iznenadio me velik interes koji mi je dao vjetar u leđa i dodatnu snagu, kao i kupci koji, nakon što jednom kušaju naše proizvode, više puta ponavljaju narudžbe – kaže Nikola.

Slaganje ponude

Dok restoran zbog izvanrednih mjera nije radio, zaposlenici su sudjelovali u projektu distribucije proizvoda po Hrvatskoj nazvanom ‘Deda ide po svetu’. Pakirali su robu, vodili narudžbe, a prema potrebi i dostavljali u pedesetak hrvatskih gradova. Ponovno otvorenje restorana Đurina hiža neće utjecati na dostavu proizvoda diljem Hrvatske jer je interes kupaca vrlo velik, iznad svih očekivanja.

– Mislio sam da će to biti privremena aktivnost u kriznom razdoblju prouzročenom koronavirusom, ali zbog velikog interesa kupaca nastavit ćemo dostavljati domaće proizvode i uz postojeće povremeno ćemo uvoditi nove – kaže Nikola.

​Trenutačno su u ponudi odresci T-bone i rib-eye, twin bone crne slavonske svinje, pršut od vepra, pršut i kobasica od jelena, kulenova seka od crne slavonske svinje, domaća vina sauvignon i rajnski rizling, pesto od medvjeđeg luka, domaći sokovi i burgeri, a uskoro će biti i morskih proizvoda. Da bi složio takvu ponudu, Nikola je obišao mnogo hrvatskih OPG-ova i izabrao najbolje proizvode od crne slavonske svinje i kulen u Slavoniji, u Istri je pronašao vrlo kvalitetno maslinovo ulje, a u Dalmaciji drniški pršut. Te je proizvode dodao onima iz svojeg OPG-a, što se pokazalo izvrsnom kombinacijom koju su kupci vrlo dobro prihvatili. Dostava je najprije organizirana za zagrebačko područje, onda i za veće hrvatske gradove, a na kraju je bila pokrivena gotovo cijela Hrvatska.

Pobjeda domaćega

Zanimanje za proizvode OPG-ova sve je veće, pa je Božićev projekt ispunio njegova očekivanja, ali i očekivanja kupaca koji iznova naručuju hranu.

– Ljudi su sve svjesniji kvalitete domaće hrane i njezine vrijednosti, čemu je malo pomogla i kriza prouzročena koronavirusom, zbog čega su se mnogi okrenuli domaćim OPG-ovima i prepoznaju razlike između vrhunske kvalitete domaćih namirnica i onih uvezenih koje možemo naći u supermarketima. Nadam se da će se napokon prepoznati vrijednost i trud domaćih OPG-ova i da će imati sve više posla – kaže Nikola.

Svi članovi obitelji Božić pridonose napretku OPG-a. Nebojša je, primjerice, zadužen za mesne prerađevine prvorazredne kvalitete i domaće vino. Božići, naime, imaju vinograd u Sv. Urbanu u Međimurju i na godinu proizvedu desetak tisuća butelja sauvignona, rajnskog rizlinga i graševine. Nikolina sestra Biljana pomaže u kuhinji restorana, kao i majka Milica koja je osim toga zadužena za pripremu prirodnih sokova od metvice i koprive, bazge i matičnjaka te pesta od medvjeđeg luka. Nikola vodi restoran, nabavu i dostavu te kadrovira, a specijalizirao se i za prvorazredne odreske, gourmet burgere, roštilj te BBQ.

Mobilna Reshetka

Kao što smo naveli, vlasnik je mobilnog brenda ili brenda na kotačima Reshetka s kojim nastupa na gastrofestivalima. Reshetka postoji od 2018. i dosad se Nikola s tim brendom predstavio na Špancirfestu u Varaždinu, dva puta na Burger festivalu u Zagrebu, Splitu, Biogradu na Moru te Puli.

– Uvijek privučemo pozornost sjajnim, vrlo kvalitetni​m roštiljima. Zasad ih imamo trinaest, i to svih vrsta: smoker, kamado, kettler i ostale. To je moja strast i za to sam dobio nekoliko nagrada. Publika nas je nagradila 2018. na Zagreb Burger Festivalu; na zagrebačkom Adventu 2018. naša je kobasica Divlji Đuro prema izboru Večernjeg lista proglašena najukusnijom kobasicom Adventa. Prvi smo put u Hrvatskoj ponudili steakove na cesti, odnosno na street food festivalu. Ponovili smo, zapravo pojačali, uspjeh na Zagreb Burger Festivalu 2019. dvjema nagradama: burger Stari moj prema glasovima publike osvojio je prvo mjesto, a Divlji Đuro drugo mjesto prema izboru gastromedija – kaže Nikola koji je jedini iz Hrvatske bio prijavljen za sudjelovanje na Svjetskom BBQ kupu​ koji se trebao održati u kolovozu u Sloveniji, no, nažalost to je natjecanje otkazano pa će Nikola pričekati iduću godinu kako bi pokazao svoje umijeće pripremanja burgera.

Ipak, u povijesti BBQ-a Reshetka će ostati upisana kao prva hrvatska ekipa koja se prijavila na to prestižno natjecanje.

Planovi idu dalje

Bez Nikoline poduzetnosti i kreativnosti teško da bi posao obitelji Božić preživio koronakrizu koja je u nevolju gurnula i najveće tvrtke. Da se nije dosjetio organizirati dostavu vlastitih proizvoda, Nikola bi morao otpustiti zaposlenike i u stresu i neizvjesnosti čekati bolje dane. No njegov novi poslovni potez pokazao se izvrsnom dopunom obiteljskom poslu pa će dostava vlastitih proizvoda i drugih OPG-ova funkcionirati i dalje. Iako su mnogi poduzetnici zbog neizvjesnosti prouzročene pandemijom vrlo oprezni u planiranju novih poslova, posebno investicija, Nikola priprema proširenje kapaciteta restorana Đurina hiža i gradnju smještajnih kapaciteta. Razmišlja o razvoju nekih edukativnih programa, razvija se i u smjeru konzaltinga. Ukratko, ima još mnogo planova, no zasad ih ne želi otkriti.